Uusi kirja: kombucha on täydellinen kotoilukesän juoma ja sitä on helppo tehdä itse

Krister Hällin ja Kirsi Seivon Kombucha – kaikki valmistuksesta ja paljon reseptejä on ensimmäinen kotimainen kirja aiheesta. Se soveltuu sekä vasta-alkajille että kokeneemmille harrastajille.

Kombucha on teestä hapattamalla eli fermentoimalla valmistettava juoma, josta on viime vuosina tullut trendikäs vaihtoehto alkoholille ja makeille virvoitusjuomille. Terveysvaikutusten ja hyvän maun lisäksi kombuchassa kiehtoo itse tekeminen. Monimutkaisia välineitä ei tarvita, ainekset ovat edullisia ja prosessi on hyvin helppo. Kun perusohje on hallussa, voi maustamalla muunnella makuja rajattomasti.



Krister Häll on The Good Guys -kombuchapanimon toimitusjohtaja ja juoman innokas puolestajapuhuja:

”Halusimme tehdä tämän kirjan, koska kombuchan maailma on loputtoman kiehtova. Lisäksi asiakkaat ovat kyselleet, löytyisikö kombuchasta luotettavaa kirjaa, jonka opeilla ei voi mennä mönkään. Suomeksi sellaista kirjaa ei ollut, joten päätimme kirjoittaa sen itse.”



Viestintäalalla työskentelevä Kirsi Seivo lähti innolla mukaan kirjantekoon. Hän tutustui kombuchaan ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten ja ihastui välittömästi:

”Yllätyin siitä, kuinka nopeasti kombucha vei mukanaan. Tänä keväänä kirjamme tuntuu erityisen ajankohtaiselta, koska ihmiset viettävät paljon aikaa kotona ja kombuchan valmistus sujuu kätevästi siinä sivussa.”

Kombuchassa yhdistyvät teen ja fermentoinnin hyödyt, ja monet terveystietoiset ihmiset ovatkin innostuneet sen valmistamisesta. Kasvava suosio kertoo, että juomalle on ollut selkeä tilaus.



”Alkoholittomia, terveysvaikutteisia juomia, jotka kaiken lisäksi maistuvat hyvältä, ei ole liiemmin ollut tarjolla, etenkään sellaisia, jotka soveltuvat ruokajuomaksi tai illanviettoon. Kombucha sopii ihan kaikille – niin terveyshifistelijöille kuin elämästä nautiskelijoille”, Häll ja Seivo summaavat.

Kombucha – kaikki valmistuksesta ja paljon reseptejä ilmestyy 9.6. Pdf saatavilla heti.

Mediakappaleet ja haastattelupyynnöt: johanna.forss@sets.fi

Kuvia kirjasta median käyttöön: https://kustantamo.sets.fi/kirja/kombucha/