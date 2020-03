Uusi kirja: Nuorten paineet valita heti oikea koulutus kasvavat – mikä neuvoksi?

Sankaritarinat voivat inspiroida, mutta kaikista ei ole sankareiksi – tarvitaan myös tavallisia ihmisiä, jotka tekevät itselleen mielekkäitä asioita yhdessä muiden kanssa.

Meri Nykäsen kirjoittama Löydä oma polkusi – nuoren uraopas kertoo kannustavasti, selkeästi ja nuoria kunnioittaen, millaisia ammatteja maailmassa on ja miten niihin voi päästä. Konkretiaa uraihmettelyyn tuovat erilaisille urille päätyneiden ihmisisten haastattelut. He kertovat, millainen heidän tyypillinen työpäivänsä on, jos sellaista on, mistä he työssään pitävät, miten he päätyivät alalle ja miten he löysivät polkunsa.

Koulun uudessa opetussuunnitelmassa itsearviointia ja -ohjautuvuutta odotetaan yhä nuoremmilta koululaisilta. Se kannustaa itsenäisyyteen ja valmistaa elämää varten, mutta nuoret voivat kokea nämä odotukset myös painostavina.

Nykänen kannustaa nuorta löytämään oman juttunsa ja luottamaan itseensä. Kirjassa kerrotaan myös käytännön vinkkejä itseä kiinnostavan alan tavoittelemisesta.

Meri Nykänen (s. 1976) on toimittaja, joka haaveili nuorena psykologin ammattista. Hänen ensimmäinen alan työpaikkansa oli kesätoimittajan työ nuortenlehti Demissä. Nyt hän työskentelee päätoimittajana mielenterveyttä edistävässä Tunne & Mieli -lehdessä, jossa hän saa haastatella myös psykologeja – noita nuoruutensa idoleja.

Löydä oma polkusi – nuoren uraopas ilmestyy 10.3.2020.

Kansi ja kuvitus: Tuomas Kärkkäinen

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: johanna.forss@sets.fi