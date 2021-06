Uusi kirjoitus- ja valokuvauskilpailu hyvinkääläisille

Minun Hyvinkääni kirjoitus- ja valokuvakilpailussa haetaan tarinoita Hyvinkäällä asumisesta. Kuva Suomen Rautatiemuseon alueelta. Kuva Hyvinkään kaupunki/Sami Lamberg

Julkaistavissa klo 9.00 Uusi kirjoitus- ja valokuvauskilpailu hyvinkääläisille Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään kaupunginmuseo ja Aamuposti käynnistävät kesäisen kirjoitus- ja valokuvauskilpailun ajanjaksolle 16.6.-16.9.2021. Ensimmäistä kertaa järjestettävän Minun Hyvinkääni -kilpailun teemana on asuminen Hyvinkäällä eri näkökulmista. Kilpailusarjoja on yhteensä kolme: Kerro tekstarilla, Kerro kirjeellä ja Kerro kuvalla. Kilpailijat on lisäksi jaettu eri ikäluokkiin, lapsiin, nuoriin (13-17 v.) sekä aikuisiin. Kunkin sarjan pääpalkinnon lisäksi kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan useita palkintoja paikallisiin palveluihin. - Hyvinkään väkiluku on kasvussa ja olemme tällä hetkellä tekemässä töitä kaupungin pitkäjänteisen asumisen markkinoinnin kehittämiseksi. Yhtenä osana tätä kokonaisuutta haluamme myös nostaa esiin hyvinkääläisten omia hyviä kokemuksia kaupungista. Toivon, että kilpailu innostaa kaupunkilaisia kehumaan Hyvinkäätä kotikaupunkina eri yhteyksissä kilpailuun osallistumisen lisäksi, sanoo Hyvinkään kaupungin viestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni. Aamupostin vastaava päätoimittaja Laura Ääri pitää uutta kirjoitus- ja valokuvauskilpailua hyvänä tapana saada kuulla eri ikäisten hyvinkääläisten tarinoita kaupungista. - Paikallislehtenä meitä kiinnostaa aina uudet näkökulmat ja tarjoamalla monta eri kilpailusarjaa meillä on mahdollisuus saada kuulla mikä juuri nyt koetaan Hyvinkäällä asumisessa merkittäväksi. Ei tarvitse olla ammattikirjoittaja osallistuakseen, vaan myös lyhyempi kuvaus siitä, mikä omassa kaupunginosassa viehättää voi olla muille mielenkiintoista luettavaa, muistuttaa Ääri. - Hyvinkään kaupunginmuseon tehtävänä on kertoa Hyvinkään ja hyvinkääläisten historiasta, joten museon näkökulmasta on yleensäkin tärkeää, että saamme eri aikakausina kerättyä kaupunkilaisten kuvaamia tunnelmia siitä, mitä elämä kaupungissa merkitsee, kertoo museopalveluiden johtaja Tuomas Ravea museon roolista kilpailun järjestämisessä. Hyvinkaa.fi/minun -kilpailusivusto aukeaa keskiviikkona 16. kesäkuuta ja on avoinna 16. syyskuuta asti. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan useita palkintoja. Tuomariston valitsemien voittajien tekstejä ja valokuvia julkaistaan Aamupostissa ja kilpailuun lähetettyä aineistoa voidaan jatkossa käyttää osana kaupungin markkinointia. Kilpailuun lähetetyt kilpailutyöt tallennetaan myös Hyvinkään kaupunginmuseon arkisto- ja näyttelytarkoituksiin. Kilpailuun lähetetyistä valokuvista tuomaristo valitsee finalistit, joista kaupunkilaiset voivat myös äänestää oman suosikkikuvansa kauppakeskus Willassa lokakuussa pidettävässä valokuvanäyttelyssä. Voittajat julkistetaan loka-marraskuun vaihteessa. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat Aamupostin vastaava päätoimittaja Laura Ääri, Hyvinkään kaupungin viestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni, Hyvinkään kaupungin kaupungingeodeetti Marko Kankare, Hyvinkään museopalveluiden johtaja Tuomas Ravea, Hyvinkään nuorisovaltuuston puheenjohtaja Onni Pusa ja kauppakeskus Willan markkinointipäällikkö Mirva Lemmetty. Lisätietoja

Minun Hyvinkääni kirjoitus- ja valokuvauskilpailuun osallistuminen, säännöt ja palkinnot:

www.hyvinkaa.fi/minun

Pi Krogell-Magni, viestintäpäällikkö, Hyvinkään kaupunki, p. 050 522 5953

Laura Ääri, vastaava päätoimittaja, Aamuposti, p. 040 709 8474

Tuomas Ravea, museopalveluiden johtaja, Hyvinkään museot, p. 040 709 5578

Kuvat Minun Hyvinkääni kirjoitus- ja valokuvakilpailussa haetaan tarinoita Hyvinkäällä asumisesta. Kuva Suomen Rautatiemuseon alueelta. Kuva Hyvinkään kaupunki/Sami Lamberg Lataa