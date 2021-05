Uusi kokoelma taidekriitikko John Ruskinin kirjoituksia nyt suomeksi!

Jaa

Ruskinin kirjoitukset työn henkisestä merkityksestä ja oikeudenmukaisesta talousjärjestelmästä ovat kenties ajankohtaisempia kuin koskaan.

Mikä on työn henkinen merkitys? Miltä näyttää yhteiskunta, jossa asioiden arvoa ei mitata rahassa?



Englantilainen John Ruskin (1819–1900) piti tavoitteenaan yhteiskunnan moraalista ja henkistä kääntymystä, kokonaisvaltaista uudistumista, jossa kaiken keskipisteenä olisi elävä, tunteva ja itseään ilmaisemaan pyrkivä ihminen. Leppymätön ponnistelu riitti muuttamaan maailmaa: hyvinvointiin pyrkivät sosiaaliset uudistukset, joita englantilaisessa yhteiskunnassa seuraavalla vuosisadalla tehtiin, saivat häneltä runsaasti innoitusta. Myös intialainen lakimies Mohandas Gandhi sovelsi Ruskinin oppeja kamppailussaan itsenäisen ja demokraattisen Intian luomiseksi.



Työ, talous ja sielu (Basam Books 2021) sisältää Ruskinin kaksi merkittävintä tekstiä: goottilaista arkkitehtuuria käsittelevä The Nature of Gothic (”Gotiikan olemus”) sekä kansantaloustieteen ihmiskuvaa kriittisesti ruotiva Unto This Last (”Viimeiset tulevat ensimmäisiksi”). Niitä silloittaa luentoteksti The Work of Iron (”Ruosteen ylistys”), jossa The Nature of Gothicin rakennustaiteellisesta kehyksestä siirrytään luontevasti Unto This Lastin suorasanaiseen mutta kaunopuheiseen yhteiskuntakritiikkiin. Teoksen on suomentanut Hannu Poutiainen.

”ELÄMÄ ON AINOA RIKKAUS. Elämä, joka sulkee sisäänsä kykymme rakastaa, iloita, ihailla. Rikkain maa on se, joka ravitsee suurinta määrää jaloja ja onnellisia ihmisiä; rikkain ihminen on se, joka on niin hyvin täyttänyt maailmallisen osansa, niin hyvin hoitanut leiviskänsä, että on niin henkilönsä kuin omaisuutensa voimalla toiminut muidenkin elämän hyväksi.”

Työllä on aina tekijänsä, Ruskin muistuttaa. Yhteiskunta, joka alistaa työn markkinataloudelle, alentaa tekijän koneiston osaseksi ja heikentää hänen kykyään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Siksi työ on Ruskinin mukaan vapautettava ja palautettava ihmisen omiin käsiin hänen itseilmaisunsa ja luomisvoimansa välineeksi. Omana aikanamme, jossa elämän pieninkin osa-alue on muuttunut markkinavoimien leikkikentäksi, Ruskinin viesti on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Kirjailijasta

Englantilainen John Ruskin (1819–1900) oli viktoriaanisen ajan tärkein taidekriitikko, henkinen suunnannäyttäjä ja uusien virtauksien puolestapuhuja, josta uransa keskivaiheilla kehkeytyi myös aikansa kiistellyin ja vaikutusvaltaisin yhteiskunnallinen keskustelija.

Kääntäjästä

Suomentaja Hannu Poutiainen on filosofian tohtori, joka toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.