Uusi korkokatto ja muut lainoja koskevat lakiuudistukset seuraavan 12 kk aikana

Bitcoinin kurssi on noussut hurjasti vuoden alusta 1.4.2023 10:25:00 EEST | Tiedote

Bitcoinin kurssi on tänä vuonna kohonnut yli 70 prosenttia. Arvon nousuun vaikutti merkittävästi Yhdysvaltain pankkisektorin vapina. Uutiset alkoivat Silicon Valley Bankista Kaliforniasta ja levisivät muihin pankkeihin. Viimeisen kuukauden aikana bitcoinin hinta on kasvanut yli 16 prosenttia. Pankkikriisi ulottui myös Eurooppaan, kun sveitsiläinen Credit Suisse joutui UBS:n ostettavaksi. Ongelmat jatkuvat, ja viime päivinä keskustelu on keskittynyt saksalaisen Deutsche Bankin vaikeuksiin. Ennen pankkien kriisiä myös kryptovaluuttojen markkinat kärsivät. Bitcoinin uskottiin jäävän unholaan kryptopörssi FTX:n romahduksen jälkeen, mutta toisin kävi. Kryptovaluutan arvo on noussut, vaikka Yhdysvaltain viranomaiset ovat tiukentaneet sääntelyä ja markkinat ovat välttäneet riskejä. (Katso kuva liite) Wall Street Journalin mukaan monet sijoittajat eivät usko bitcoinin arvonnousun olevan kestävää, ja ennätysmäärä heistä on lyönyt vetoa arvon laskun puolesta. Shorttaajat ovat kuitenkin menettäne