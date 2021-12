Uusi koronarokotuksia koskeva asetus astuu voimaan 23. joulukuuta – myös 5–11-vuotiaille mahdollista tarjota koronarokotuksia

Joulua ja uuttavuotta on tärkeää viettää yhdessä läheisten kanssa – suunnittele juhlat turvallisiksi etukäteen 17.12.2021 17:05:00 EET | Tiedote

Joulun pyhiä joudutaan viettämään koronan takia normaalista poikkeavissa olosuhteissa myös tänä vuonna. Loppuvuoden juhlat joulusta uuteenvuoteen kannattaakin suunnitella etukäteen mahdollisimman turvallisiksi kaikille. Jouluna läheisten kanssa vietetty aika on monelle erityisen tärkeää, eikä yksin kannata jäädä. Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien läheisten kohdalla on hyvä noudattaa heidän toiveitaan joulunvietosta. ”Vaikka tautia on tänäkin jouluna paljon liikkeellä, turvanamme ovat jo koronarokotteet, ja onneksi suuri osa ihmistä on jo rokotettu kahdella annoksella. Jos rokotetta ei tähän mennessä ole käynyt hakemassa, kannattaa se vielä tehdä – ja ajatella sitä vaikkapa joululahjana niin muille kuin itselle”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen. Joulukuun juhlien järjestämisessä tulee muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana. Tärkeää on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, hakeutua testiin tarvittaessa sekä pysytel