Uusi koteihin jaettava Huipputarjous-julkaisu ohjaa asiakkaita verkkokauppoihin

Verkkokauppojen asiakashankinta on kaupan kasvun suurin ongelma. Asiakkaat hakevat tuotteita ja palveluita verkosta, ja verkkokaupan esillepääsy Googlessa on vuosi vuodelta vaikeampaa ja kalliimpaa.

Hakutuloksien määrät ovat huimassa kasvussa. Esimerkiksi vuonna 2014 Google-haku ”kosmetiikka verkkokauppa” toi noin 424 000 hakutulosta, nyt hakutuloksia löytyy noin 2 860 000. Muutamassa vuodessa hakutulos on kasvanut alle puolesta miljoonasta osumasta lähes kolmeen miljoonaan! Trendi on nouseva, toisena esimerkkihakuna ”sisustus verkkokauppa”, vuonna 2014 hakuosumia tuli noin 386 000, nyt hakuvastauksia tulee noin 9 840 000 kpl - lähes 10 miljoonaa.



Verkkokaupoilla on paha ongelma



”Missä mainostetaan, kuinka luodaan tarpeita, miten saadaan ihmiset tietoiseksi verkkokaupan olemassaolosta, miten erotutaan ja tullaan löydetyksi? Sivujen optimointi on kunnossa, kuten myös kymmenillä tai sadoilla kilpailevilla kauppoillakin on. Orgaanisiin hakutuloksiin ei alkupäähän mahdu näkyville vaikka mitä tekisi...” toteaa Huipputarjous-median julkaisijan Banzai Marketing Oy:n Kari Ketola.



Verkkokauppojen on vaikea löytää asiakkaita ja asiakkaiden on vaikea löytää verkkokauppoja. Verkkokauppojen sivut ovat passiivisia, ne odottavat asiakkaiden löytävän tiensä jopa miljoonien hakutuloksien joukosta. Kun asiakas on saatu verkkokauppaan, kaupat toimivat, ne osaavat suositella ja tehdä myyntiä tarjoamalla lisämyyntiä asiakkaille.



Huipputarjous vie verkkokaupan suoraan kuluttajan postilaatikkoon



Huipputarjous-julkaisu mahdollistaa tuloksellisen monikanavamarkkinoinnin pienillekin verkkokaupoille.



Huipputarjous on tabloid-kokoinen, suoraan kotiin jaettava julkaisu, jossa on monipuolisesti eri verkkokauppojen tarjonta esillä. Se ohjaa kävijöitä tutustumaan verkkokauppaan ja parhaimmillaan heti ostoksille.



Suomessa on yli 2 miljoonaa kotitaloutta markkinoinnin saavutettavissa. Viemme verkkokaupat suoraan kuluttajan kotiin herättämään tarpeita verkko-ostoksille.



Monikanavaisuus on ”se” juttu



"Pienille verkkokaupoille ei taloudellisesti ole mahdollista toteuttaa monikanavaista markkinointia yksinään. Heille ainoat taloudellisesti järkevät kanavat ovat tähän asti olleet SoMen eri kanavat.” kertoo Huipputarjous-mediasta Kari Ketola.



Verkkokaupan mainontaan on asiakkaan törmättävä kaikissa kanavissa. Isot verkkokaupat käyttävät myös perinteisiä kanavia ohjaamaan asiakkaita verkkoon. Heillä on kaikki digikanavat käytössään ja mediapaletissa myös televisio-, lehti- ja osoitteeton suoramarkkinointi, joilla ohjaavat uusia asiakkaita ostoksille verkko- ja kivijalkakauppaan.



Huipputarjous-lehdestä asiakkaat löytävät verkkokaupan



83 % suomalaisista on kiinnostunut saamaan kotiinsa paperille painettua suoramainontaa. Keskimäärin puolet 15-69 vuotiaista seuraa osoitteetonta suoramainontaa viikoittain. Muihin mainosvälineisiin verrattuna suora jättää parhaiten pysyvän muistijäljen ja aktivoi toimimaan.



Huipputarjous-julkaisun jakelu on koko maan kattava, kohdistettuna verkkokauppamyönteisiin alueisiin. Ensimmäinen jakelu tavoittaa puoli miljoonaa suomalaista taloutta. Ostavia asiakkaita, jotka ohjataan verkkokauppoihin hyvillä tarjouksilla ja houkuttelevilla tuotteilla.



Ensimmäinen Huipputarjous-julkaisu on jakelussa huhtikuun 15. päivä.



Lisätiedot Huipputarjous-julkaisusta: https://www.huipputarjous.fi