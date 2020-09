Uusi koulutusyhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä Hanasaaren aloitteesta

Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Hanasaari, Suomen Tukholman-instituutti ja Suomen Tukholman-suurlähetystö ovat aloittaneet uuden Ruotsin ja Suomen välisen yhteistyöhankkeen, jossa keskitytään ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen kouluopetuksessa.

Aloituswebinaari järjestetään 18. syyskuuta. Siihen osallistuvat muun muassa Ruotsin ja Suomen opetusministerit Anna Ekström ja Li Andersson, jotka keskustelevat kestävästä kehityksestä ja tulevaisuuden koulusta.

”Koronaviruspandemian jälkeen Ruotsilla ja Suomella on edessään uusi alku. Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys on välttämätöntä, jotta kaikki pääsevät yhteiskunnassa osallisiksi uuteen alkuun. Koulun ja opetuksen asema on keskeinen, kun selvitetään, mitä kestävään kehitykseen kuuluu. Mutta miten näihin asioihin liittyvä opetus järjestetään? Kysymme myös, miten Ruotsin ja Suomen opettajankoulutuksessa voidaan hyödyntää kummankin erilaisia kokemuksia ja ottaa oppia toinen toisiltaan”, kertoo Hanasaaren projektipäällikkö Janne Wikström.

Webinaaria moderoi Suomen Tukholman-instituutin johtaja Anders Eriksson. Webinaari on ensimmäinen osa keskustelusarjasta, jonka tavoitteena on lisätä maiden välistä vuorovaikutusta kestävyyteen, koulutukseen ja pedagogiseen tutkimukseen liittyvissä asioissa. Ensisijainen tarkoitus on antaa tuleville opettajille paremmat valmiudet ja keinot vastata oppilaiden kysymyksiin.

”Ruotsilla ja Suomella on edessään samat haasteet, ja meillä on paljon opittavaa toisiltamme kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mutta etenkin koulutuksen ja kasvatuksen aloilla”, toteaa Wikström.

Seminaari toteutetaan Zoom-etäkokousalustalla, ja siihen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittaudu tästä: www.lyyti.fi/reg/Ekologinen_ja_sosiaalinen_kestavyys_tulevaisuuden_koulussa_5101/se

Ohjelma 18. syyskuuta 2020 (Ruotsin aikaa/Suomen aikaa)

13.00/14.00 Tervetuloa

Suurlähettiläs Liisa Talonpoika, Suomen Tukholman-suurlähetystö

Projektipäällikkö Janne Wikström, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Johtaja Anders Eriksson, Suomen Tukholman-instituutti

13.10/14.10 Keynote-puheenvuoro: Miten opettajankoulutuksessa käsitellään riskejä, kriisejä ja kestävyyttä? Lili-Ann Wolff, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

13.30/14.30 Ministereiden vuoropuhelu – opetusministerit Li Andersson ja Anna Ekström

13.50/14.50 Yleisön kysymykset ministereille

14.15/15.15 Keynote-puheenvuoro: Opettajien ja oppilaiden valmisteleminen nykytodellisuuteen – kestävän kehityksen opettaminen opettajankoulutuksessa, Eva Friman, johtaja, Swedesd, Uppsalan yliopisto

14.35/15.35 Miten koulujen kahdenvälistä yhteistyötä jatketaan kestävyyteen liittyvissä asioissa?

Annika Luther, opettaja, ympäristöekonomian linjajohtaja, Tölö Gymnasium, Suomi

Karolina Sandahl, aluevastaava, Yliopisto- ja korkeakouluneuvoston Globaali koulu ‑toiminta, lukion opettaja

Emma Heikkilä, hallituksen jäsen, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

15.05/16.05 Päätössanat: Victor Andersson, ohjelmajohtaja, Hanasaari

Yhteyshenkilö: Hanasaaren projektipäällikkö Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi, puh. 044 563 7071