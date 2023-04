Uusi Lapinlahti-säätiö lanseerataan tukikonsertilla Tavastialla 26.4. – mukana muun muassa Janna, Tuure Kilpeläinen, Anssi Kela, Mira Luoti, Tuomo & Markus ja Sami Saari

Helsingin Lapinlahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja kaupunkilaisille rakkaan vanhan mielisairaala-alueen tulevasta omistuksesta, peruskorjauksista ja toimintamalleista päätetään vuoden 2023 aikana. Uusi Lapinlahti-säätiö pyrkii tarjoamaan Lapinlahdelle ja sen toiminnoille pitkäjänteisen, kotimaisen ja vastuullisen omistajan, tukijan ja rahoittajan. Säätiössä ovat mukana Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Y-säätiö, Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry ja uusi rahoittajataho Dream Broker Oy.

– Helsingin Lapinlahden yli 180-vuotista mielenterveystyön kulttuurihistoriaa jatkamaan on alueelle syntynyt hieno ja moninainen, kansalaislähtöinen taiteiden, kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskus. Toiminnan ovat mahdollistaneet erityisesti Helsingin kaupungin kanssa tehty sopimus Lapinlahden tilojen väliaikaisvuokrauksesta sekä laajojen ihmisjoukkojen omistautuminen Lapinlahden vaalimiseen ja kehittämiseen. Tämän alueelle syntyneen kukoistavan kaupunkikulttuurin ja laajasti jaetun arvomaailman pohjalle on Helsingin ja helsinkiläisten hyvä rakentaa myös seuraavat 180 vuotta Lapinlahden tulevaisuutta. Tätä tukemaan perustetaan nyt Lapinlahti-säätiö, tiivistää Lapinlahti-säätiötä, Lapinlahti-yhteisöä, Lapinlahden Lähdettä ja Mieli ry:tä edustava Ville Pellinen.

Säätiö on tälläkin hetkellä Lapinlahden alueella toimivaa mielenterveystyötä, tutkimusta, tiedettä, taidetta, kulttuuria ja opetusta tukeva ja edustava taho ja vaihtoehto alueen kehittämiseen ja omistamiseen kiinteistökehitysyhtiö NREPille, jonka kanssa kaupunki on jatkanut neuvotteluja, yllätyksenä Lapinlahden kansalaisjärjestöille. NREP kaavailee alueelle hotelli- tai hostel-toimintaa. Lapinlahden kansalaisjärjestöjen ideat sairaala-alueen jatkosta eivät edenneet Helsingin kaupungin järjestämässä ideakilpailussa pari vuotta sitten ja NREPin hotellitoimintaan tukeutuva suunnitelma jäi tuolloin ainoaksi vaihtoehdoksi, kunnes se tyrmättiin kaupunkiympäristölautakunnassa ja lopulta kaupunginhallituksessa. Hankkeen jatkosta tehtiin selvitys, mutta Lapinlahti-asia ei ole tullut uuteen päätöksentekoon, kunnes viime vuoden lopulla kaupunki tiedotti jatkavansa alueen kehittämistä nimenomaan NREPin kanssa.

Lapinlahdessa on sairaala-aikojen jälkeen pyöritetty, kehitetty ja vaalittu jo lähes kymmenen vuoden ajan kansalaislähtöistä taiteiden, kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskusta, jonka ohjaavina arvoina ja periaatteina ovat yhteisöllisyys, moninaisuus ja merkityksellisyys, kestävyys, vastuullisuus ja turvallisuus sekä rohkeus, joustavuus ja avoimuus. Tavastian konsertti lanseeraa nyt Lapinlahti-säätiön vaalimaan ja puolustamaan näitä arvoja myös tulevaisuudessa.

Tavastian artistikavalkadissa mukana oleva laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen kiteyttää konsertin viestin seuraavasti:

– Lapinlahdessa tapahtuva kuplinta ja ruohonjuuritason kulttuuri- ja mielenterveystyö sisältää valtavan potentiaalin. Se mitä tapahtuu Lapinlahdessa on luovaa ja parantavaa toimintaa, jota ei voi lyhytnäköisesti mitata. Luulisi että Helsingin kaupunki nimenomaan haluaisi säilyttää, eikä tuhota tällaista elävää organismia. Sellainen kaupunkikehitys, jossa kaikki kiinnostava ja rönsyilevä siivotaan pois ei tue luovuutta eikä ole pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavaa. Konserttimme on viesti helsinkiläisille siitä, että heidän toiveillaan ja tarpeillaan on puolustajia, ja kaupungin päättäjille siitä, että Lapinlahti tosissaan halutaan ja kannattaa säilyttää kaikille avoimessa, mielen hyvinvointia ja kulttuuria vahvistavassa käytössä.

Lapinlahden Lähde

Ke 26.4. 2023 Lapinlahti-säätiön tukikonsertti Tavastialla (Urho Kekkosen katu 3-5, Helsinki)

Ovet klo 19.00, showtime alkaen klo 20.00

Liput 30 € Tiketistä.

Lapinlahti-säätiön tukikonsertin artistilista ja aikataulut päivittyvät konserttiin mennessä. Järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin.

JANNA

TUURE KILPELÄINEN

TUOMO & MARKUS -DUO

MIRA LUOTI

SAMI SAARI

ANSSI KELA

MC KOO

THE SHUBIE BROTHERS

Tuure Kilpeläisen haastattelupyynnöt liittyen Lapinlahti-säätion tukikonserttiin:

Meri Timgren

Universal Music Finland Oy

Lisätiedot, Lapinlahti-säätiöön liittyvät haastattelut:

Ville Pellinen

Toimitusjohtaja

Lapinlahden Lähde Oy

(osa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n organisaatiota)

