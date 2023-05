Uusi lastenkirjasarja esittelee erilaisen toimintasankarin, 78-vuotiaan Rauha-mummon

Kaksitoistavuotias Alex valmistautuu Fortnite-viikonloppuun kavereidensa kanssa, mutta joutuukin Rauha-mummonsa lapsenvahdiksi pieneen kylään. Miten viikonlopusta voi selvitä lanittamatta ja ilman toimivaa nettiä?

Pian Alex huomaa, ettei mummolassa kaikki olekaan pelkkää kanelipullaa ja kettukarkkeja – eikä mummo niin höperö kuin äiti väittää. Tietokonepelit vaihtuvat tosielämän seikkailuun.

Lastenkirjoissa ikäihmiset näyttäytyvät usein yksiulotteisina

Lastenkirjoissa usein kärttyisinä, herttaisina tai harmittomina sivustakatsojina esitettävät mummot ovat Agenttimummo-sarjassa aktiivisten toimintasankareiden rooleissa.

- Minulle oli tärkeää luoda varhaisnuorille kirjasarja, jossa lapselle turvallinen ikäihminen voi olla myös tarinan toiminnallinen, vauhdikas ja jopa jännittävä päähahmo, Ilkka Olavi kertoo.

Kirjasarja sai alkunsa mummon kaipuusta.

- Oma mummoni oli hiljattain nukkunut pois. Sen lisäksi, että Agenttimummosta kirjoittaminen oli ikävän taltuttamista, halusin kirjoittaa hauskalla tavalla eräänlaisen kunnianosoituksen kaikille rohkeille ja itsenäisille supermummoille.

Mummo ja lapsenlapsi löytävät kadotetun yhteyden

Sarjan avausosa on pohjimmiltaan tarina mummon ja lapsenlapsen kadotetusta yhteydestä ja sen löytämisestä uudelleen. Voiko sukupolvien välisen kuilun kuroa umpeen? Miten lapsenlapsi suhtautuu isovanhempaansa, kun tästä paljastuu kokonaan uusia kerroksia?

”Tasasin hengitystäni ja yritin selventää ajatuksiani. Pässinlihaa oli siis se, että mummo eli vauhdikasta kaksoiselämää ja nähtävästi täysin järjissään! Mutta keiden kanssa ja miksi? Kuka Rauha-mummoni todellisuudessa oli?”

Lopulta Alex avautuu mummolleen myös salaisuuksistaan – ulkonäköpaineista ja koulukiusaamisesta. Vaikka hän kamppailee mummon kanssa rikollisia vastaan, koulun käytävillä hänen pahimmat vihollisensa ovat koulukiusaaja Veikko ja kasvoilla kukkiva akne.

”Vedin syvään henkeä lopetettuani, ja valtava helpotuksen tunne vyöryi ylitseni kuin hyökyaalto. ”Tiedätkö, tuo on sinun salaisuutesi…” mummo aloitti sanojaan harkiten. ”Huomaatko, miten helpottavaa on jakaa salaisuus toisen kanssa?”

Ilkka Olavi on kirjailija ja näyttelijä. Hän on kirjoittanut useita nuortenkirjoja, sekä vastannut nuorten kysymyksiin Demi-lehden Kysy kundilta -palstalla. Hän on lähtöisin Kouvolasta.

Kai Vaalio on ansioitunut lastenkirjojen kuvittaja. Hänen käsialaansa ovat muun muassa suositun Isämies-sarjan kuvitukset.

