Uusi liikuntatapahtuma LOL Expo kerää yhteen liikunnasta, hyvinvoinnista ja terveyttä edistävästä ravinnosta kiinnostuneet

Suomalainen koronavirukselta suojaava tarrapinnoite valloittaa kuluttajamarkkinat 23.4.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Clean Touch Medicalin innovaatio CovidSafe on suomalainen keksintö taistelussa koronavirusta vastaan. Tarrapinnoite lanseerataan kuluttajille kuluvan huhtikuun aikana. CovidSafe on tarrapinnoite, joka eliminoi SARS-CoV-2 viruksen kosketuspinnoilta sekunneissa. Tuote perustuu patentoituun monimetallihybridiseokseen, joka soveltuu käytettäväksi sekä ulkona että sisällä. Tuotteen teho on vahvistettu Helsingin yliopiston laboratoriossa.