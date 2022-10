Uusi luku Hämeenkatu 4:n tarinassa – maineikas tamperelaiskiinteistö uudistuu S-Pankki Kiinteistöjen johdolla

Kiinteistöjohtamisen palveluita tuottava S-Pankki Kiinteistöt Oy on käynnistänyt projektin, jossa Tampereen keskeisimpiin kauppakiinteistöihin kuuluvan Hämeenkatu 4:n tiloja remontoidaan ja kiinteistö saa uusia vuokralaisia.

”Remontoimme syksyllä 1 500 neliömetriä uusia tiloja nykyisille ja tuleville vuokralaisille”, kertoo S-Pankin Ari Lang, joka vastaa Fennian ja Henki-Fennian kaupallisten kiinteistöjen vuokrauksesta.

Uusissa remontoiduissa tiloissa aloittavat ohjelmistoyhtiö Alfame sekä Stockmannin alivuokralaiset.

”Alfame valittiin tänä vuonna yhdeksi Suomen parhaimmista työpaikoista ja uskon, että yksi merkittävä tekijä työssä viihtymiseen ovat toimivat työskentelyolosuhteet. Uudet tilamme Hämeenkatu 4:ssä tarjoavat upeat puitteet paitsi työskentelylle myös kohtaamisille työtovereiden sekä asiakkaiden kanssa. Koronapandemian jälkeiseen aikaan soveltuvien tilojen suunnittelussa S-Pankki Kiinteistöjen ammattitaidosta on ollut iso apu”, Alfamen toimitusjohtaja Janne Tirkkonen kommentoi.

S-Pankki Kiinteistöt Oy on kiinteistöjohtamispalveluihin erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa ratkaisun kiinteistösijoitussalkkujen hallinnointiin, toteuttaa ja hallinnoi yhteissijoitusmallisia (Joint Ventures) kiinteistösijoituksia ja tuottaa kiinteistöjohtamisen asiantuntijapalveluita.

Hämeenkatu 4 on rakennettu alun perin vuonna 1981 ja sen päävuokralaisena on toiminut tavarataloketju Stockmann. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Antti Tähtinen, jonka kynästä ovat lähtöisin myös monet muut tunnetut tamperelaiset rakennukset, kuten kauppakeskus Koskikeskus ja Yleisradio Oy:n entinen Tohlopin televisiokeskus.

S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kiinteistösijoitussalkkuja Fennian sijoitusorganisaation tukena. Sijoitussalkut sisältävät suoria kiinteistösijoituksia, osaomisteisia yhteissijoituskiinteistöjä sekä epäsuoria kiinteistörahastosijoituksia.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. Vuoden puolivälissä S-Pankki-konsernin yhtiöt S-Pankki Rahastoyhtiö Oy ja S-Pankki Pääomarahastot Oy hallinnoivat yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Rahastot omistavat yhteensä yli 2 800 asuntoa, 37 toimitilakiinteistöä, 326 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 31 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 190 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on yli 2,2 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 32 000.