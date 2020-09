Uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin

Vanhat Suomen kartat löytyvät helpommin netistä – kansallisaarteet kaikkien saataville 31.8.2020 08:30:00 EEST | Tiedote

Maanmittauslaitoksessa on toteutettu selvitys, jonka avulla Suomen vanhojen karttojen saatavuutta ja tiedonhakua on parannettu. Suomen kartat ovat kansallisia aarteita, joiden säilyminen ja saatavuuden varmistaminen on tärkeä tehtävä. Selvitys tehtiin yhteistyössä Kansallisarkiston ja Kansalliskirjaston kanssa.