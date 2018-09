Uusi Mahdollisuuksia-podcast -sarja Veikkauksen, Basso Median ja Ronja Salmen yhteistyönä

Onko ystävyys ikuista? Kannattaako parhaan kaverin kanssa muuttaa kimppakämppään tai tehdä töitä yhdessä? Voiko ystävästä erota ja kuinka kipeää se tekee? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia uudessa Mahdollisuuksia-podcastissa.

Veikkaus tuottaa podcast-sarjan yhteistyössä Basso Median kanssa ja jaksot toimittaa kirjailija, yrittäjä ja juontaja Ronja Salmi. Podcastin konsepti on muotoiltu yhdessä Dagmar Storiesin johdolla. Mahdollisuuksia on suunnattu erityisesti tämän päivän nuorille aikuisille — kaupunkilaiselle, aktiiviselle ja elämyshakuiselle yleisölle.



”Lähtökohtana koko Podcastin toteuttamaiselle oli 'kohderyhmältä kohderyhmälle' ja onkin ollut hienoa huomata kuinka sen tekijät ovat ottaneet projektin omakseen ja tekevät tätä ammattimaisesti ja intohimolla”, kertoo Veikkauksen markkinointisuunnittelija Tommi Viitala.



Mahdollisuuksia käsittelee inhimillisiä, kohderyhmälleen ajankohtaisia aiheita, kuten ihmissuhteita, terveyttä, vapaa-aikaa ja yhteiskunnassa pinnalla olevia asioita. Jaksoihin haetaan nuoria aikuisia kiinnostava näkökulma ja annetaan myös ääni aiheeseen liittyvälle, Veikkauksen pelien tuotoilla tuetulle avustuksensaajalle, joka tuo käsiteltävään aiheeseen oman asiantuntijuutensa.



Podcastit ovat enintään 25-minuuttisia eli keskimäärin pääkaupunkiseutulaisen työmatka-ajan pituisia. Uusi jakso ilmestyy kahden viikon välein ja sen voi kuunnella mm. Basson On Demand -palvelussa, Spotifyssä, iTunesissa ja Acastissa eli siellä missä nuoret muutenkin viihtyvät.



“Basso on tämän kohderyhmän asiantuntija ja olemme muovanneet kokonaisuudesta mielenkiintoisen sekä samalla uskottavan. Työryhmän rakensimme parhaista osaajista, joille kohderyhmä ja kokonaisuudessa käytettävät kanavat podcasteista someen ovat tuttuja”, iloitsee Bassolla Veikkauksen asiakkuudesta vastaava Katriina Salonen.

