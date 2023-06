Uusi merikontissa oleva Nosto-käteisautomaatti palvelee kansainvälisiä risteilymatkustajia

Nosto-käteisautomaatit on avannut 8.6.2023 uusia Nosto-käteisautomaatteja Helsingin Hernesaareen kansainvälisten risteilyalusten laiturin yhteyteen. Uudet Nosto-käteisautomaatit sijaitsevat merikontissa, jolloin ne ovat helposti siirrettävissä.

Helsingissä vierailee vuosittain noin 180 000 turistia kansainvälisillä risteilyaluksilla. Useat turistit tulevat maista, joissa käteisen käyttö on yleisempää kuin kortilla maksaminen tai digitaalinen maksaminen. Esimerkiksi Saksassa yli 60 prosenttia maksutapahtumista tapahtuu käteisellä. Vielä Saksaakin yleisempää käteisellä maksaminen on mm. Itävallassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa.

-Haluamme palvella Helsinkiin risteilyaluksilla tulevia kansainvälisiä turisteja sekä kotimaisia yrittäjiä kuten torikauppiaita. Kansainväliset risteilyvieraat ovat tyypillisesti Helsingissä lyhyen aikaa, ja he tulevat usein maista, joissa käteisellä maksaminen on yleisin maksutapa. Turistit liikkuvat useimmiten bussilla tai kävellen Helsingin keskustaan, esimerkiksi Kauppatorille, jossa he voivat nyt entistä sujuvammin tehdä ostoksia, kertoo Nokas CMS Oy:n myynti- ja kehitysjohtaja Risto Lepo kertoo.

-Nyt avatut Nosto-käteisautomaatit sijaitsevat merikontissa, jolloin ne ovat helposti siirrettävissä. Kesän ajan merikontti on Hernesaaressa. Syksyllä se näillä näkymin kiertää erilaisissa tapahtumissa, joissa on erityisesti kansainvälisiä vieraita. Useat tapahtumajärjestäjät ovat kysyneet meiltä mahdollisuutta, että tapahtumassa olisi Nosto-käteisautomaatti, ja liikuteltavan merikontin avulla se on helppo järjestää, Lepo jatkaa.

Myös suomalaiset suosivat käteistä lomamatkoilla

Vaikka suomalaiset käyttävät käteistä verraten vähän moniin muihin Euroopan maihin verrattuna, niin ulkomaille matkustaessaan 63 prosenttia suomalaisista käyttää enemmän käteistä rahaa kuin normaalissa arjessa. Monissa suomalaisten suosimissa lomakohteissa erityisesti Espanjassa ja Kreikassa ei edelleenkään pärjää ilman käteistä rahaa.

Suomi on sähköistänyt pankkipalveluitaan Euroopassa eturintamassa ja käteisautomaattien määrä on Suomessa laskenut pitkään. Suomessa onkin asukaslukuun suhteutettuna vähiten käteisautomaatteja Euroopassa. Noston tultua markkinoille 2017, automaattien kokonaismäärä on Suomessa saatu kasvuun.

Käteisen saatavuuden turvaamisesta on keskusteltu kuluneen vuoden aikana entistä enemmän. Huoltovarmuus on yksi merkittävä perustelu käteisen rahan olemassa ololle ja Ukrainan sota on korostanut käteisen merkitystä ihmisten mielissä.

