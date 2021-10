Uusi mobiilipalvelu mullistaa vakuutusten vertailun

Vakuutuksen kilpailuttaminen on usein monivaiheinen ja vaikea prosessi, jossa kuluttajan tulisi pystyä valitsemaan itselleen paras ratkaisu. Palvelumme on vakuutusyhtiöistä riippumaton ja ajaa vain kuluttaja-asiakkaiden etua. Taustalla on tiimi, jolla on vankka kokemus vakuutusyhtiöissä työskentelystä, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Haapalehto, yksi yhtiön perustajista.

Vakuutuslaskuri.fi-palvelu analysoi Suomessa toimivien vahinkovakuutusyhtiöiden voimassa olevat vakuutusehdot, omavastuut ja hinnat. Asiakkaan tarvitsee syöttää vain omat ja vakuutettavan kohteen tiedot, minkä jälkeen palvelu antaa välittömästi vertailun ja suosituksen parhaimmasta ratkaisusta. Vakuutuslaskuri.fi-mobiilipalvelu on ainutlaatuinen Pohjoismaissa.

Asiakkaat säästävät sekä saavat varmuuden, että heillä on markkinoiden paras ratkaisu käyttämällä Vakuutuslaskuri.fi:n palvelua. Vakuutuslaskuri-mobiilisovelluksessa voit nyt nopeasti kilpailuttaa auto- ja liikennevakuutuksen ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellukseen arkistoi sinun kaikki tarjoushakusi, joten voit jatkossa myös tarkastella antamiamme suosituksia ja tarjousten hintakehitystä.

Ja jatkoa seuraa! Olemme julkaisemassa myös muiden vakuutusten kuten kotivakuutus, eläinvakuutus, venevakuutus jne. vertailupalvelun mobiilisovellukseen.

Julkaisun kunniaksi mobiilisovelluksessa on erittäin edullinen hinta, lataamalla sovelluksen nyt saat ensimmäisen vakuutuksen vertailun alle 5 eurolla! Ja toisen vain 1,99 euron hinnalla! Voit vain voittaa ja saada merkittävät säästöt vakuutukseesi lataamalla ja käyttämällä vakuutuslaskuri-mobiilisovellusta. Lataa sovellus ao. linkeistä:

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.vakuutuslaskuri.vlapp

https://apps.apple.com/app/vakuutuslaskuri/id1574227602

Vakuutuslaskuri.fi-palvelusta vastaa Little Buck Oy, joka on yksityisten henkilöiden omistama ja riippumaton suomalainen start up -yhtiö.