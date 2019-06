Uusi mobiilisivusto auttaa löytämään Kauppatorin palvelut

Kauppatorilla kulkeville helsinkiläisille ja matkailijoille on kehitetty uusi mobiilikäyttöinen verkkopalvelu. Tänään 5.6.2019 avatun mobiilisivuston avulla löytyvät helposti monet Kauppatorin alueen ja lähisaarten yrittäjien palvelut ja tapahtumat. Lisäksi sivustolta löytyvät vesiliikenteen aikataulut. Sivuston kautta voi myös antaa palautetta.

Sivuston osoite on helsinkimarketsquare.fi. Se on optimoitu ensisijaisesti Chrome-mobiiliselaimelle (toissijaisesti Firefox ja Safari).



Palvelu on toistaiseksi kokeilu- ja kehittämisvaiheessa, ja se on käytössä vähintään 30.8.2019 asti. Palvelun jatkamisesta päätetään saatujen kokemusten pohjalta.



Palvelun suunnitteluun on osallistunut monia Kauppatorin lähiympäristön yrittäjiä ja muita toimijoita. Palvelun kehittäjäraatiin kuuluvat yrittäjät tuottavat sivustolle sisältöjä.



Kauppatorilla kokeillaan osana pilottia myös ruuhkatilanteiden seurantaa Suomenlinnan lauttaliikenteessä. Mobiilipalvelun avulla käyttäjät voivat valita vähemmän ruuhkaisen lautayhteyden Suomenlinnaan. Ruuhkien tunnistaminen perustuu Bluetooth-signaalien anonyymiin laskemiseen ja datan analysointiin. Kokeilu on käynnissä noin kaksi viikkoa 29.7. alkaen.



Turun ammattikorkeakoulu analysoi palvelun käyttäjiltä kesän aikana saatavan palauteen. Saadut tulokset ovat avoimesti kaikkien yrittäjien ja kehittäjien hyödynnettävissä.



Mobiilisivusto liittyy laajempaan Kauppatorin opasteiden kehittämiseen, joka on osa Helsingin, Tampereen ja Turun yhteistä Opastamisen ekosysteemi -hanketta. Hankkeen rahoittaja on kuuden kaupungin yhteinen 6Aika-startegia, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita.



Lisätietoja:



Mobiilisivustoa koskevaa lisätietoa ja ohjausta saa Kauppatorin matkailuneuvonnasta (ks. kartta).