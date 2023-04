Uusi, monipuolinen S-market Turenki vastaa paikallisiin odotuksiin

Uusi S-market on reilusti edeltäjäänsä suurempi. Myymälän tuplaantunut pinta-ala näkyy esimerkiksi laajentuneina valikoimina ja leveämpinä käytävinä. Uusi myymälä ja sen valikoima vastaavatkin entistä paremmin paikallisiin asiakastarpeisiin.

– Turengissa on nyt entistä laajempi hedelmä- ja vihannesosasto mehukoneineen sekä kaksinkertaistuneet Ruokatorin myyntitilat. Myös juomavalikoima on laajempi entiseen verrattuna. Ruokatorin tarjontaa täydentää yhteistyökumppani Hot-Sushin sushit ja wokit sekä runsas kattaus paikallista valikoimaa, kuten suuremmat valikoimat lähileipomotuotteita. Myymälästä löytyy nyt myös Huhtamarkkinoinnin paikalliset erikoisjuustot. Valikoimissa on huomioitu myös erikoisruokavaliot - esim. gluteenittomia tuotteita on entistä enemmän, esittelee S-market Turengin marketpäällikkö Matias Laitinen.

Asiointia uudessa S-market Turengissa sujuvoittavat myös ruoan verkkokaupan noutopiste sekä itsepalvelukassat. Kaupan sisällä sijaitseva kahvipiste mahdollistaa ostosten lomassa kahvittelun paistopisteen leivonnaisten kera.

– Kiitän asiakkaitamme kärsivällisyydestä siirtymäaikana uudesta myymälästä vanhaan myymälään sekä henkilökuntaamme kovasta rutistuksesta ja hyvästä tiimityöstä! ryhmäpäällikkö Mervi Jalonen toteaa.

­– Uudella myymälällä on ollut myös positiivinen paikallinen työllistämisvaikutus, sillä uuteen S-markettiin palkattiin kymmenkunta uutta työntekijää. Tämän lisäksi myymälään on rekrytoitu juuri myös kesätyötekijöitä, jatkaa Jalonen. Uuden S-market liikekeskuksen rakentaminen on työllistänyt paljon myös paikallisia ja alueellisia toimijoita.

Asioinnin helppoutta lisäävät myös saman katon alta löytyvät oheispalvelut. S-market -liikekeskuksessa sijaitsevat Janakkalan Osuuspankki , OP Koti Etelä-Häme Oy LKV , Janakkalan 1. Turengin Apteekki , Kotipizza sekä Alkon myymälä. Parkkipaikojen määrä tuplaantuu loppukesän aikana vanhan S-marketin tilalle valmistuvan uuden parkkipaikan myötä. Tällöin saadaan käyttöön myös myymälän uusi pääsisäänkäynti.

Asiakasomistajat saavat S-Etukortilla ostoistaan S-market Turengista lisäksi jopa 5 % Bonuksen.

Energiatehokkuutta, kierrätystä ja aurinkopaneeleita

-Vanhan kiinteistön purkutyöt alkavat toukokuun alkupuolella. Purettavan S-marketin käyttökelpoiset laitteet ja kalusteet kierrätetään ja hyödynnetään muissa Hämeenmaan myymälöissä, kertoo Hämeenmaan kiinteistöjohtaja Ari Järvinen.

– Suunnittelun lähtökohtana on ollut energiatehokkuus, kuten ovelliset kylmäkalusteet, led-valaistus sekä katolle kesällä 2023 asennettavat aurinkopaneelit. Kylmälaitosten tuottama lauhdelämpö käytetään kiinteistön lämmittämiseen, millä on huomattava energiavaikutus, Järvinen kertoo.