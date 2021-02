Uusi musiikkivideo nostaa sairaanhoitajat valokeilaan

Diak julkaisee tänään tanssillisen musiikkivideon, joka päivittää mielikuvia terveysalan työstä ja korkeakouluopinnoista. Uudenlaisen koulutusmarkkinointivideon on ohjannut elokuvaohjaaja Ditte Uljas. Laulaja-lauluntekijä Hannah’n esittämä Lionheart-kappale on sävelletty varta vasten videoteosta varten.

– Olemme Diakissa seuranneet koronakriisin aikaista julkista keskustelua hoitoalan työstä, joka on ollut varsin negatiivissävytteistä. Haluamme kuvallisen ja musiikillisen kerronnan kautta tuoda terveysalan työtä esille positiivisella ja raikkaalla tavalla. Sairaanhoitajan työssä on paljon iloa ja se on ammatillisesti todella antoisaa, kertoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Video tuo esiin hoitoalan ja sen opiskelun monia hyviä puolia tanssin kautta: videon kohtausten myötä sairaanhoitajan ura ja työympäristö̈ näyttäytyvät monipuolisina ja vaihtelevina.

– Videon käsikirjoituksen ja koreografian ydin oli kohtaamisten esille tuominen. Tanssijat liikkuvat sairaanhoitajan työstä inspiroitunutta koreografiaa kaupungin halki kohti Diakin kampusta. Tanssijat kohtaavat matkallaan eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä. Joukkokohtauksissa kuvataan yhteistä tekemistä moninaisen tiimin kanssa, kertoo ohjaaja Ditte Uljas.

Katsoja tunnistaa tanssijoiden kautta tilanteita, joissa itse on ollut auttajan tai autettavan roolissa. Diakilaiset sairaanhoitajat tunnetaan kentällä juuri omintakeisesta kohtaamisen kyvystään.

– Meiltä valmistuneet sairaanhoitajat tunnetaan työelämässä erityisesti kohtaamisen taidostaan, jota harjoitellaan läpi opintojen. Kohtaamiseen ja eettisyyteen liittyvät opinnot ovat tärkeä osa opetussuunnitelmaamme, kertovat terveysalan koulutuspäälliköt Annukka Armanto ja Paula Koistinen.

Videolla kuultavan Lionheart-kappaleen esittää laulaja-lauluntekijä Hannah.

– Kohtaamisen tärkeys oli myös kappaleen sävellyksen ja sanoituksen lähtökohtana. Kappaleen sanoma tuo esille Diakin arvoja ja asennetta: meiltä valmistuu ammattilaisia, jotka auttavat ja ovat paikalla silloin, kun elämä ei menekään suunnitellusti, toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen kuvailee.

Tausta: Diak on terveysalan uranuurtaja

Diak on pitkän linjan osaaja terveysalalla: se on kouluttanut terveysalan asiantuntijoita vuodesta 1996. Diakin terveysalan koulutuksen juuret ovat Diakonissalaitoksen diakonissakoulutuksessa, joka alkoi jo vuonna 1867.

Terveysala työllistää vastavalmistuneita tänä päivänä todella hyvin. Yli 95 prosenttia Diakin vastavalmistuneista sairaanhoitajista on töissä vuoden päästä valmistumisestaan (tilasto vuodelta 2018).

Diakin sairaanhoitajakoulutukseen Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen- tai Porin-kampukselle voi hakea kevään yhteishaussa 17.–31. Maaliskuuta.

Lionheart-videoteos

Löydät videon Diakin nettisivuilta, YouTubesta Diakin kanavalta ja tästä tiedotteesta.