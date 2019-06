Uusi Nokia 3.2 saapui Suomeen – edullisessa uutuudessa on iso näyttö ja kahden päivän akunkesto

Nokia-puhelinten koti, HMD Global toi tänään Suomen markkinoille uuden Nokia 3.2 -älypuhelimen. Uutuuspuhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 149 euroa. Nokia 3.2 -mallissa on hintaluokkansa suurin HD+-näyttö, kahden päivän akunkesto sekä Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä.

Ossi Korpela, Pohjois-Euroopan liiketoimintajohtaja HDM Global:

”Nokia 3.2 on erinomainen lisäys tuotevalikoimaamme. Se on älypuhelin, joka on kaunis sekä sisältä ja ulkoa. Sen muotoilu on tarkkaan harkittu pienimpiä yksityiskohtia myöten samalla, kun se hyödyntää monia viimeisimpiä tekoälyinnovaatioita. Puhelin vain paranee ajan mittaan, koska siihen on saatavilla tulevia Android-käyttöjärjestelmiä kahden vuoden ajan.”

Nokia 3.2 -puhelimessa yhdistyvät laite ja ohjelmisto hienolla tavalla, ja siinä on parempi akunkesto kuin monissa kalliimman hintaluokan laitteissa. Viimeiset tehot valtavasta akusta saa irti käyttämällä Android 9 Pie -käyttöjärjestelmässä esiteltyä Adaptive Battery -ominaisuutta, joka hallinnoi taustalla pyöriviä sovelluksia tekoälyä hyödyntäen. Puhelimessa on kahden päivän akunkesto ja Nokia-puhelinten suurin, 6,26 tuuman HD+-näyttö, jolta suosikkielokuvien, televisio-ohjelmien ja sosiaalisen median sisällön seuraaminen käy helposti.

Nokia 3.2 -puhelimen Qualcomm® Snapdragon™ 429 -mobiilialustan ansiosta eri tehtävät hoituvat puhelimella helposti. Puhelin on ensimmäisiä Nokia-älypuhelimia, joissa on ilmoitusvalo - virtanäppäin alkaa välkkyä, kun sovelluksesta tulee käyttäjälle uusi ilmoitus.

Puhelin oppii käyttäjän tavoille

Nokia 3.2 -älypuhelimessa on monia tekoälyä hyödyntäviä toiminnallisuuksia, joita löytyy yleensä vain kalliimman hintaluokan puhelimista. Esimerkkejä näistä ovat kasvojen biometrinen tunnistus, jota käyttäen puhelimen voi aktivoida handsfree-tilassa, sekä Google Assistant, jonka avulla puhelimen sovellukset avautuvat entistä nopeammin. Käyttäjä voi valita puhelimen asetuksista toiminnon, joka sallii Google Assistant -palvelun käytön ilman erillistä lukituksen avaamista. Puhelimella voi näin suorittaa perustoimintoja, kuten ajastuksia, kalenterimuistutuksia, musiikkivalintoja ja tiedonhakua.

Puhdas, turvallinen ja ajan tasalla oleva Android™ 9 Pie

Nokia 3.2 -puhelimessa on valmiiksi asennettuna Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä. Se liittyy uusimpana jäsenenä Android One -ohjelmaan kuuluvien Nokia-älypuhelinten joukkoon. Nokia Android One -älypuhelimissa on viimeisimmät innovaatiot ja ohjelmistot sekä erinomainen akunkesto. Nokia 3.2 saa kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja kaksi merkittävää käyttöjärjestelmäpäivitystä.

Android 9 Pie -käyttöjärjestelmässä on runsaasti tekoälyä hyödyntäviä innovaatioita, jotka tekevät puhelimesta entistä älykkäämmän ja nopeamman. Koska puhelin oppii yksilöllisistä käyttötavoista, sen käyttökokemus paranee ajan mittaan. Adaptive Battery -toiminnallisuus rajoittaa harvemmin käytettyjen sovellusten akunkulusta. App Actions -sovelluspikavalinta ennakoi puhelimen käyttöä ja nopeuttaa näin usein käytettyjä toimintoja. Nämä ominaisuudet parantavat puhelimen toimivuutta ja Android-käyttökokemusta edelleen.

Nokia 3.2 saa Android One ‑ohjelmaan kuuluvat kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja kaksi merkittävää käyttöjärjestelmäpäivitystä. Lisäksi Google Play Protect -ohjelma tarkistaa yli 50 miljardia sovellusta päivässä suojellakseen puhelinta haittaohjelmilta, ja Nokia 3.2 onkin yksi markkinoiden turvallisimmista puhelimista. Puhelimessa on helppokäyttöiset, viimeisimmät innovaatiot, kuten Google Assistant -ääniohjauspalvelu ja Google Kuvat -pilvipalvelu, joka tarjoaa ilmaisen, rajoittamattoman ja laadukkaan tavan kuvien tallentamiseen*.

Nokia 3.2 tulee myyntiin mustana tai teräksenvärisenä.

