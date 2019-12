Uusi nuorille suunnattu johtajuusohjelma vahvistaa Suomen ja Norjan yhteistyötä

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto käynnistää vuonna 2019 viettämänsä 40-vuotisjuhlan johdosta uuden suomalais-norjalaisen johtajuusohjelman nimeltä Arctic Lead.

Suomen ja Norjan kasvavaan yhteistyön tarpeeseen vastaava ohjelma on tarkoitettu nuorille suomalaisille ja norjalaisille ammattilaisille, jotka toimivat tai tulevat todennäköisesti toimimaan johtajina.

”Norjalla ja Suomella on todella paljon yhteistä. Meillä on yli 700 kilometriä yhteistä rajaa, olemme väkiluvultamme ja pinta-alaltamme suunnilleen yhtä suuria ja meillä on samanlaisia hyvinvointivaltion tulevaisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Uskomme, että uudenlainen johtajuusohjelma voi luoda uusia verkostoja ja yhteyksiä ja synnyttää luovia ajatuksia ja ideoita siitä, miten selviämme yhdessä tulevaisuuden haasteista”, Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston Suomen jaoston hallituksen puheenjohtaja Eero Hokkanen sanoo.

Uusi johtajuusohjelma käynnistyy vuonna 2020. Tavoitteena on tarjota kymmenelle nuorelle suomalaiselle ja kymmenelle nuorelle norjalaiselle johtajalle mahdollisuus päästä tutustumaan Suomen ja Norjan yhteiskunta- ja elinkeinoelämään. Tarkoituksena on, että nuoret johtajat oppivat toisiltaan ja ohjelmassa vierailevilta luennoijilta.

”Uskomme, että Suomen ja Norjan älykäs, kahdenvälinen yhteistyö voi auttaa monin tavoin vahvistamaan kumpaakin maata tulevaisuudessa. Nuoret johtajat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ovat keskeisessä asemassa uusien verkostojen luomisessa ja maiden keskinäisen tietämyksen lisäämisessä”, Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston Norjan jaoston hallituksen puheenjohtaja Christian Bjelland toteaa.

Arctic Lead ‑koulutusohjelma kestää vuoden ja koostuu kahdesta kaksipäiväisestä opintokokonaisuudesta. Toinen kokonaisuus järjestetään Suomessa ja toinen Norjassa. Osallistujilta odotetaan kiinnostusta kansainvälisiin ja kahdenvälisiin asioihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Hanasaari toteuttaa Arctic Lead ‑ohjelman yhteistyössä Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston, Norjan Helsingin-suurlähetystön ja Suomen Oslon-suurlähetystön kanssa.

Lisätietoja antaa Arctic Leadin projektipäällikkö Erik Lund: puh. +358 50 583 6541, sähköposti erik.lund@hanaholmen.fi

Lue lisää Arctic Leadista: https://www.hanaholmen.fi/en/culturalcentre/society-and-education/society-and-business/leadership-network

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1979. Rahaston tehtävänä on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia ja järjestää erilaisia ohjelmia. Pääsihteeri Gunvor Kronmanin johtama rahasto on myös Oslossa sijaitsevan Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin päämies.

Lisätietoja: https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/suomalais-norjalainen-kulttuurirahasto/