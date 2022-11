Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin

Oppaan on laatinut laaja joukko ELY-keskusten asiantuntijoita, isännöitsijöinä toimivia sekä metsätalouden asiantuntijoita.

Suomen viljely- ja metsämaat on ojitettu, osa alueista useampaankin kertaan, toimivan ja kannattavan maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Vastuu kuivatushankkeista kuuluu maanomistajille ja kuivatusalueiden maanomistajien muodostamille ojitusyhteisöille. Sekä metsäojitus että pelto-ojitus koskettavat aina laajaa joukkoa maanomistajia ja kyseisen valuma-alueen muita toimijoita. Kuivatuksen ylläpidossa yhteistyö on oleellisen tärkeää ja vesitaloushankkeet tarvitsevat osaavia vetäjiä, jotka hallitsevat laajan tehtäväkentän. Uusi opas on tarkoitettu tukemaan isännöitsijää, jonka ammattitaito on tässä työssä tarpeen.

Peruskuivatuksen tuki nykymuodossaan päättyy ja vuoden 2023 alusta lähtien ojitukseen liittyvät avustukset siirtyvät maatalouden investointien ja ei-tuotannollisten investointien puolelle (CAP-tuki). Näin ollen vuonna 2022 on vielä mahdollista hakea avustusta peruskuivatushankkeisiin oppaassa esitetyn ohjeistuksen mukaisesti ja ennen muutosta myönnetyt avustukset maksetaan nykyisen käytännön mukaisesti. Uuden tukijärjestelmän mukaista ohjeistusta tehdään vuoden 2022 aikana ja lisätään tähän oppaaseen mahdollisimman pian sen valmistuttua. Vesitalousisännöitsijän opas julkaistaan täydennysten jälkeen myös ruotsinkielisenä.

Vesitalousisännöitsijän opas ja muuta tietoa ojituksiin ja peruskuivatushankkeisiin löytyy internetsivuilta:

https://www.vesi.fi/vesitieto/maatalousmaan-kuivatus/

Suora linkki oppaaseen https://www.doria.fi/handle/10024/186084