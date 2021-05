Uusi painovoimaisen ilmanvaihdon korjauskortti opastaa asukasta ja korjaajaa

Jaa

Museovirasto on julkaissut ohjeen painovoimaisen ilmanvaihdon käytöstä ja huollosta. Julkaisu perehdyttää myös painovoimaisen ilmanvaihdon periaatteisiin ja toimintaan.

Suomessa yleinen painovoimainen ilmanvaihto hyödyntää pohjoisia olosuhteitamme. Järjestelmä on toimintavarma, kestävä ja käyttäjäystävällinen. Se toimii luonnonvoimien vaikutuksella, ilman moottoreita ja sähköä. Museoviraston ohje esittelee painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaperiaatteet ja Suomessa esiintyvät tyypillisimmät ratkaisut sekä opastaa käyttämään ja huoltamaan järjestelmää tarkoituksenmukaisesti.

”Painovoimainen ilmanvaihto on erittäin hyvä ja käyttökelpoinen ominaisuus. Jos sellainen on aikanaan rakennettu taloon, se kannattaa hyödyntää ja säilyttää. Järjestelmiä on rakennettu satoihin tuhansiin asuntoihin, ja järjestelmät ovat erittäin pitkäikäisiä. Silti painovoimainen ilmanvaihto on uhanalainen, koska tietotaito sen käyttöön ja huoltoon on käynyt harvinaiseksi sekä rakennusten käyttäjien että ilmanvaihdon ammattilaisten keskuudessa. Tämän tilanteen korjaamiseksi Museovirasto julkaisee korjauskortin”, kuvailee yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta.

Asukkaan toiminta on tärkeä osa toimivaa järjestelmää. Olennaista on, että asukas ymmärtää järjestelmän toiminnan ja osaa sitä säätää vuodenajan mukaan. Mahdollisuus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin myös edistää asukastyytyväisyyttä.

Suomalaiseen asumiskulttuuriin on vaikuttanut merkittävästi vuodenkiertoon sopeutuva toimintatapa, johon myös painovoimainen ilmanvaihto kuuluu. Luonnonvoimiin perustuvat, ihmiselle ja ympäristölle ystävälliset teknologiat kiinnostavat yhä enemmän vanhojen rakennusten käyttäjiä ja uuden rakentajia. Painovoimaisen ilmanvaihdon kestävyydestä ja toimivuudesta on laajat ja pitkäaikaiset kokemukset.

Painovoimaisen ilmanvaihdon ohje täydentää Museoviraston korjauskorttien sarjaa. Museovirasto jatkaa rakennusten hoidon, korjaamisen ja restauroinnin ohjeiden julkaisemista aiheeseen keskittyvällä Korjaustaito-verkkosivustolla, joka on tarkoitus avata syksyllä 2021.