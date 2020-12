Uusi patentoitu innovaatio mullistaa kylmäkuljetukset – soveltuu myös vaativiin rokotekuljetuksiin

Lämpösäädeltyjen kuljetusten määrä lisääntyy jatkuvasti maantie- ja lentokuljetuksissa. Lähiaikoina hyvin kylmiä lämpötiloja vaativien lääke- ja rokotekuljetusten tarve kasvaa, kun koronarokotteiden globaali jakelu käynnistyy. Uusi Coldest Chain -kuljetusjärjestelmä mahdollistaa lämpötilasäädellyt kuljetukset tavallisen rahdin mukana. Tämä tuo mittavia säästöjä logistiikasta aiheutuviin kuluihin ja vähentää kuljetuksista aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Kylmäkuljetuksia on perinteisesti toteutettu kylmäautoilla, joiden kustannukset ovat kolminkertaiset tavalliseen rahtiin verrattuna. Maailmassa heitetään vuosittain jopa 43 miljardin euron arvosta lääkkeitä roskiin kylmäketjuun liittyvien epäselvyyksien takia. Ruokaa pilaantuu vieläkin enemmän.

Kuljetusjärjestelmä säilyttää lämpötilan vakaana 50 tuntia

Coldest Chain -kuljetusjärjestelmä koostuu uudelleen käytettävästä kuljetuslaatikosta, paikannusteknologiasta sekä seurantasovelluksesta. Kuljetusjärjestelmä on patentoitu Euroopassa, Kanadassa ja Kiinassa. Kuljetuslaatikon lämpötila-alue on -200–+100 celsiusastetta. Erikoisvalmisteisessa, keraamisella materiaalilla vuoratun kuljetuslaatikon lämpötila pysyy vakaana 50 tunnin ajan. Tuotekehityksen tavoitteena on saavuttaa jopa 120 tunnin käyttöaika. Järjestelmä ei vaadi ulkopuolista energiaa, sillä haluttu lämpötila pysyy vakaana passiivisesti. Innovaatio mahdollistaa sekakuljetukset hyvän lämmöneristävyyden ja seurattavuuden ansiosta.

– Vastaavaa passiivista energianlähdettä hyödyntävää järjestelmää ei ole muualla. Sen avulla voimme mullistaa lämpösäädellyn logistiikan. Missiomme on tehdä logistiikasta vähäpäästöisempää ja ympäristöystävällisempää globaalisti, kertoo Coldest Chainin toimitusjohtajana aloittava Jonne Pöyhtäri.

– Erillistä kylmäautoa ei tarvita, kun kaupunkijakelu voidaan hoitaa joko sähköautoilla tai normaalilla pakettiautolla ilman dieselillä toimivaa kylmägeneraattoria. Esimerkiksi ruoka-annokset voidaan tarjoilla suoraan kuljetuslaatikosta ja omavalvontaraportti toimittaa asiakkaan mobiililaitteeseen toimitushetkellä.

Seuranta parantaa turvallisuutta

Coldest Chain -kuljetusjärjestelmä on varustettu lämpötila-anturein, joilla olosuhteiden vakautta ja kuljetuksen sijaintia voidaan seurata reaaliaikaisesti. Kuopiolainen teknologiayhtiö Kiho vastaa järjestelmän digitaalisesta lämpötila- ja paikkaseurantaratkaisusta.

– Joidenkin kehitteillä olevien koronarokotteiden logistiikassa haasteena on vaadittava -50–70 celciusasteen lämpötila. Lämpötilasäädelty kuljetusjärjestelmä varmistaa vakaat, suljetut olosuhteet ilman ulkoista energianlähdettä. Etävalvonnan avulla kylmäketjun katkeamattomuus voidaan taata ja turvallisuus varmistaa, kertoo Kihon kehitysjohtaja Lari Tirkkonen.

Valtavasti sovelluskohteita

Kuljetusinnovaatiota voidaan hyödyntää sekä kylmä- että lämpökuljetuksissa. Järjestelmä mahdollistaa myös eri lämpötiloja vaativien tuotteiden rahdin samalla lentokoneella tai rekalla. Järjestelmän keveyden vuoksi lentokoneeseen voidaan ottaa aiempaa enemmän rahtia, etenkin elintarvikekuljetuksissa. Esimerkiksi Euroopasta Aasiaan kuljetettava lohi voidaan kuljettaa kierrätettävillä kuljetuslaatikoilla. Samassa tilassa voidaan kuljettaa enemmän lohta, koska tarvittavan jään määrä pienenee merkittävästi. Myös lääkealan haastavat kuljetukset, kuten näytteiden, elinsiirtojen ja lääkkeiden kuljettaminen onnistuu aiempaa tehokkaammin Coldest Chain -kuljetusjärjestelmän avulla. Ensimmäiset koekuljetukset on suoritettu ja kaupalliset sovellukset toteutuksessa.

Kuva: Shutterstock