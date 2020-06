Uusi Pläkkyrimuseo Fyrry avataan

Täysin uudistettu Pläkkyrimuseo avataan uudella paikalla Vähänkyrön Kirkonmäellä. Museo on avoinna yleisölle koko kesän 24.6.–23.8. ti-su klo 12–18 osoitteessa Merikaarrontie 5, Vähäkyrö. Sisäänpääsy aikuisilta 4 €, alle 18-v maksutta, maksu Cafe Kanttorilaan.

Avajaispäivänä 24.6. museo on varattu kutsuvieraille klo 12-15, ja se aukeaa kaikille klo 15.

Museon suunnitelleen Partanen & Lamusuo Oy:n aiempia töitä on palkittu mm. vuoden museo –tittelillä. Heidän johdollaan 30-vuotias Pläkkyrimuseo Fyrry herää 2020-luvulle. Uudistettu museo juhlistaa ainutlaatuista pläkkyrikulttuuria elämyksellisellä tavalla.

Museossa järjestetään pläkkyreiden työnäytöksiä 1.7.–29.7. joka keskiviikko klo 15. Osallistumismaksu on 6 euroa, ja se sisältää sisäänpääsyn museoon. Varaathan paikkasi työnäytökseen etukäteen Cafe Kanttorilasta puh. 040 578 4043 tai Facebookin kautta.

- Pläkkyrimuseo Fyrryn uudistustyö on ollut merkityksellinen matka. Mukana on ollut asukkaita, käsityöläisiä ja monen eri alan ammattilaisia. Yhteistyö tilan omistavan Vähäkyrö-seuran kanssa on ollut saumatonta, iloitsee Vähänkyrön aluepalvelupäällikkö Suvi Aho.

Kesän 2020 tapahtumia Vähänkyrön Kirkonmäellä!

Löydät kaikki tapahtumat Savilahti-talon, Pläkkyrimuseo Fyrryn ja Cafe Kanttorilan yhteisestä pihapiiristä, osoitteesta Merikaarrontie 5, Vähäkyrö.

Vähänkyrön Kulttuurikehä ja omatoiminen kävelykierros. Löydä mystiikan ja käsityöläisyyden Vähäkyrö sekä historian inspiroimat ympäristötaideteokset. Painettuja opaskarttoja saatavilla Cafe Kanttorilassa, sähköisesti www.vaasa.fi/koe-vahakyro

1.7.–29.7. työnäytökset Pläkkyrimuseo Fyrryssä joka keskiviikko klo 15. Osallistumismaksu 6 eur (sis. sisäänpääsyn museoon). Sisään otetaan rajoitettu määrä asiakkaita. Voit varata paikkasi haluamallesi päivälle etukäteen Cafe Kanttorilasta.

5.7.–9.8. Opastetut kävelykierrokset joka sunnuntai klo 15. Koe Kirkonmäen ja Kirkkosaaren mieleenpainuvat historia- ja taidekohteet Vähänkyrön oppaiden johdolla. Lähtö ja paikanvaraus Cafe Kanttorilasta. Osallistumismaksu 4 e, lapset maksutta. Kesto 90 min.

27.6. Kanttorilan elävän musiikin hetki klo 15 Nautiskele lauantaikahvisi elävän musiikin kera. Mukana ihastuttava kesäartisti Jenita Pokela. Vapaa pääsy.

4.7. Vanhoja autoja Kirkonmäellä klo 15–18. Savilahti-talon pihaan kurvaa komea joukko eri vuosikymmenien autokaunottaria. Tervetuloa ihastelemaan autoja ja jututtamaan tuunaajia. Vapaa pääsy.

29.6.-12.7 Kulttuurikehän Taiteilijaviikot ti-su klo 12-18 Cafe Kanttorilassa. Tule seuraamaan taiteilijoiden työskentelyä ja osallistumaan kaikille avoimiin ja maksuttomiin taidetyöpajoihin, jotka sopivat myös lapsiperheille.

Ti 30.6. ja to 2.7. Elävän puun aamuja - kaarnamaskityöpajat klo 12-18.

Elävän puun aamuja - klo 12-18. 4.7 . Hyönteismuistoja-rukousliput klo 12-18. Kerätään Cafe Kanttorilassa kävijöiltä hyönteismuistoja, joista koostetaan taidelippuja.

. klo 12-18. Kerätään Cafe Kanttorilassa kävijöiltä hyönteismuistoja, joista koostetaan taidelippuja. 5.7. Kasvien muotokuvia klo 12-18. Keskittyminen pieniin elämänmuotoihin -työpaja. Lähdetään ulos Cafe Kanttorilan lähiympäristöön, löydetään jokin itseä puhutteleva pieni kasvi, jota keskitytään katselemaan ja tutustumaan. Työt toteutetaan akvarellimaalauksina.

6.–12.7. Lasten viikko Kirkonmäellä

Luontopalapeli ja mielikuvitusötököitä Cafe Kanttorilassa ti-su klo 12-18. Kerätään lähiympäristöstä irrallisia luontokappaleita, niistä rakennetaan yhteinen installaatio, eräänlainen palapeli. Tuodessaan palapeliin palaa, voi myös liikkua kappaleen inspiroimalla tavalla! Lasten kanssa tuotetaan kuvia mielikuvitusötökkäkavereista.

Savilahti-talon Koulumuseo avoinna to 9.7. klo 12-18. Tule oppimaan ja tunnelmoimaan 1950-luvun koululuokkaan. Vapaa pääsy. 12.7. klo 13-15 MLL Vähänkyrön vilttikirppis Cafe Kanttorilan pihamaalla. Tervetuloa tekemään löytöjä! Voit myös myydä lasten tavaraa maksutta omalla viltillä. Sateen sattuessa vilttikirppis siirtyy Savilahti-taloon sisätiloihin.

. Tule oppimaan ja tunnelmoimaan 1950-luvun koululuokkaan. Vapaa pääsy. 12.7. klo 13-15 MLL Vähänkyrön vilttikirppis Cafe Kanttorilan pihamaalla. Tervetuloa tekemään löytöjä! Voit myös myydä lasten tavaraa maksutta omalla viltillä. Sateen sattuessa vilttikirppis siirtyy Savilahti-taloon sisätiloihin.

Musiikki-ilottelua jokilautalla Heinäkuun puolivälin jälkeen Kyrönjoella seilaa muusikoita siipiratasaluksella! Seuraa ilmoittelua lähempänä ja selvitä, mistä on kyse.

23.7. Kirkonkylän kadonneet kivijalat klo 15. Sukellus menneisyyteen kävelykierroksen ja mustavalkokuvien saattelemana – Vähäkyrö ennen ja nyt. Oppaana Jari Birling, lähtö Cafe Kanttorilasta. Vapaa pääsy.

6.8. Taiteiden yö Cafe Kanttorilassa. Kulttuuria kuormurinlavalta. Kellonaika tarkennetaan lähempänä, kun tiedetään, kuinka kovaa kuormuri kulkee. Seuraa ilmoittelua.

7.8. Läkkitien kierros klo 17. Läkkiten ympäristös melekeen joka taloos on väännetty aikoonansa pelliä. Lähäre opastetulle kävelykierrokselle tutkimahan, montako tupaa on vielä pystys. Lähtö Läkkitien ja Hyyriäntien kulmasta. Vapaa pääsy.

20.-22.8. Vähänkyrön kulttuurikesän päättäjäiset