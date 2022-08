Uusi purjevene kiikarissa? Viikonloppuna kannattaa suunnata Rymättylään kokeilemaan Beneteau-veneitä vesillä kokeneen oppaan kera

BENETEAU-PURJEVENEIDEN KOEAJOTAPAHTUMA RYMÄTTYLÄSSÄ

PERJANTAINA 2.9. KELLO 14–18 JA LAUANTAINA 3.9. KELLO 11–17.

VARAATHAN PAIKKASI ETUKÄTEEN!

Koepurjehduksen suunniteltu kesto on yhdestä kahteen tuntia venetyypistä riippuen. Aika sisältää alkuopastuksen. Koepurjehdittavia veneitä on yhteensä viisi:

First 14, alumiiniriki

First 14 SE, hiilikuituriki

First 24

Oceanis 30.1

Oceanis 38.1 Performance

Koepurjehdittavien veneiden lisäksi Ajolanrannan laiturissa on lisäksi mahdollisesti nähtävänä sekä pinnaversio että erittäin monipuolisesti “kaikilla herkuilla” varusteltu ruoriversio Oceanis 30.1 -purjeveneestä.

Tapahtumaan ilmoittautuneille on tarjolla makkaraa nuotiogrillistä ja pullakahvit. Omat pelastusliivit on hyvä ottaa varalta mukaan, mikäli sellaiset on. Näin kaikille varmasti riittää sopivan kokoiset. 14-jalkaisia First-kevytveneitä kokeilevien kannattaa varautua kastumaan ja ottaa uima-asu mukaan. Purjehduksen jälkeen on mahdollista käydä lämpimässä suihkussa.

Veneitä maahantuova Ajola Yachts tyhjentää samalla venevarastoaan

Vaikka uusien veneiden toimitusajat ovat kaikkialla tällä hetkellä pitkät, vielä on mahdollisuus hankkia näyttelykäytössä ollut purjevene omakseen. Ajolan venelaskurilla voi hahmotella uuden veneen hintaa erilaisilla varusteilla ja lähettää tarjouspyynnön myös näyttelyveneistä: https://ajolayachts.fi/venelaskuri/



Tervetuloa!

Osoite: Ajolantie 109, Rymättylä

Puh. 020 766 9969

Sähköposti: veneet@ajolayachts.fi

www.ajolayachts.fi