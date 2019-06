Uusi ravintola Kuja on tribuutti lahtelaisuudelle

Jaa

Osuuskauppa Hämeenmaa kasvattaa jälleen Lahden ravintolatarjontaansa. Kuja - Lahti Street Food on Seurahuoneelle syksyllä 2019 avattava uusi ravintola, joka on kunnianosoitus ja hatunnosto Lahdelle, lahtelaisille sekä ennen kaikkea lahtelaisuudelle. Kuja on street foodia uusin kiemuroin, mutta vanhojakin hymyssä suin muistellen.

–Kujassa lahtelaisten ”kansallisruoka” lihamuki saa rinnalleen vegemukin. Hodarin sisältä taas voi löytyä minimustekalaa tai misoa, makkaraperunat eivät ui kurkkusalaatissa tai sinapissa, eikä juomaksi riitä pelkkä maito. Makuja tuodaan maailmalta, mutta kadulla ruokailua kunnioittaen. Nakkikioski Kuja ei ole, mutta lahtelainen se on. Kuja tarjoilee hyvää ruokaa, jossa tuore on tuoretta ja mausteita on paljon enemmän kuin perinteiset ”kaikki”, kertoo Seurahuoneen ravintola- ja keittiöpäällikkö Ville Penttilä. Menu jokaiseen makuun Kujan sisustuksessa ja ravintolamaailmassa nähdään kierrätysmateriaaleja sekä paikallista taideosaamista ja osaajia – tietenkin lahtelaisella näkemyksellä. Kujan juomissa ilmentyy voimakkaasti Lahti ja suomalaisuus. Ruoassa huomioidaan monipuolisesti vieraiden eri tarpeet gluteenittomalla, vegaanisella ja kasvisruokatarjonnalla. Kujassa voi Ville Penttilän mukaan ottaa rennosti, syödä seisten tai istua duuniporukan kanssa iltaa, piipahtaa ohikulkumatkalla tai jäädä nauttimaan koko illaksi - aina yöhön saakka. Kuja yhdistää auki ollessaan kaksi Lahden keskustan tärkeää katua, Aleksanterinkadun ja Vapaudenkadun. Ravintola rakennetaan keskelle korttelia Seurahuoneen ja Coppan väliin, nykyisen Piazzan paikalle.

Yhteyshenkilöt