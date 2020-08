Uusi ravintolakonsepti avautuu legendaariseen Sokoksen taloon Helsingissä – hyödyntää annoksissaan ruokakaupan ruokahävikkiä

Happy Farmer -ravintolaperhe käyttää muun muassa Sokoksen alakerran S-marketin ylijäämäraaka-aineita ruokiensa valmistuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa tiloihin aukeaa 6. elokuuta Coffee Bar & Wine sekä Kitchen & Bakery. Ensi vuoden alussa Happy Farmer -perhe laajenee vielä uudella ravintolalla, joka avautuu nykyisen Casa Largon tiloihin.

Uusi ravintolakonsepti uudistaa koko Sokoksen kulman ravintolatoiminnan ja aloittaa yhteistyön alakerran uudistetun S-marketin kanssa kaupan hävikkiruoka-aineiden hyödyntämiseksi.

”Tulemme hyödyntämään vahvasti ruokahävikkiä. Alakerran uudistunut S-market on lähin satokausitorimme ja leivomme esimerkiksi itse kaupan tummuneista banaaneista banaanileipää tai pikkelöimme kolhun saaneita kasviksia. Keksimme käyttötapoja raaka-aineille, jotka esteettisesti eivät kauppa-asioinnilla puhuttele kuluttajaa, mutta ovat siitä huolimatta herkullisia. Syntyvän ruokahävikin minimointi sekä hävikkiraaka-aineiden hyödyntäminen on osa jokaista työvuoroa ja haastamme itseämme viemään Zero Waste -ajattelun mahdollisimman pitkälle tarjoamaamme ruokaan,” kertoo Happy Farmerin keittiöpäällikkö Jussi Kuuluvainen.

Hävikin minimointi uudelle tasolle

Sokoksen alakerran S-marketissa on panostettu jo pitkään hävikin vähentämiseen, mutta väistämättä syntyvää ruokahävikkiä kyetään entistäkin tehokkaammin minimoimaan ja viemään sen hyödyntäminen uudelle tasolle Happy Farmerin myötä.

”Vastuullisuus on iso osa ravintolaperheen ydintä. Ruokahävikki on jo vuosia ollut yhteiskunnallisesti iso huolenaihe ja olemme todella iloisia päästessämme näyttämään kuluttajille, miten vielä arvokkaat raaka-aineet saavat mahdollisuuden, kun hyödynnämme ne maukkaissa annoksissa”, Kuuluvainen toteaa.

Ruokahävikin vähentämisen lisäksi vastuullisuus näkyy Happy Farmerissa muun muassa siinä, että ruokalistoissa kasvikset ovat keskiössä. Lisäksi Happy Farmer on hiilinegatiivinen ravintolaperhe. Ravintolassa päästöt syntyvät pääosin sen käyttämästä sähköstä ja tilojen lämmityksestä sekä jäähdytyksessä tarvittavista kylmäaineista.

Happy Farmerin käyttämä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla ja se on päästötöntä.Kylmälaitteet ovat entistä energiatehokkaampia ja useimmissa käytetään luonnonmukaisia kylmäaineita, joiden lämmitysvaikutus ilmastoon on pieni. Ravintolan erilaisten omien toimien jälkeen jää pieni määrä kompensoitavaksi, lähinnä kaukolämmöstä. Kompensoinnissa ilmakehään tuotettua hiiltä sidotaan esimerkiksi metsiin tai maaperään. Sidonnan teho on tieteellisesti todennettua ja sertifioitua.

Kolmen ruokapaikan kokonaisuus

Sokoksen tiloihin aukeavan Happy Farmer Kitchen & Bakery ja Coffee Bar & Winen lisäksi ensi vuoden alussa avataan myös ruokaravintola nykyisen Casa Largon tiloihin. Casa Largo palvelee kuitenkin vielä loppuvuoden normaalisti.

Uudessa Happy Farmer -ravintolaperheessä annokset tullaan suunnittelemaan vahvasti satokausien mukaan sekä kotimaiset saatavilla olevat raaka-aineet huomioiden. Ravintolaperhe palvelee varhaisesta aamusta iltamyöhään ja konsepti on suunniteltu siten, että sieltä on mahdollista löytää syötävää niin aamiaiselle, lounaalle, päivälliselle kuin iltamyöhäisellekin. Asiakkaille tarjotaan myös mahdollisuus koota omat annoksensa.

Happy Farmer

Olemme uudenlainen ruokakeskittymä Helsingissä Sokoksen kulmassa. Happy Farmer ravintolaperheen muodostavat Kitchen & Bakery ja Coffee Bar & Wine. Teemme yksinkertaista, herkullista ja hauskaa ruokaa – kaikkiin päivän hetkiin aamiaisesta illalliseen. Inspiroidumme raaka-aineiden raikkaudesta, puhtaudesta ja laadukkuudesta. Elämme sesongista, mikä näkyy ja maistuu lautasella, lasissa, kipossa ja kupissa. happyfarmer.fi