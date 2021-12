Uusi rengasreitti kokoaa itäisimmän Suomen sotahistoriakohteet

Suomen itäisimpään kuntaan, Ilomantsiin, on koottu yli 30 sotahistoriakohteesta koostuva reitti. Kohteisiin voi tutustua 150 kilometrin pituisella reitillä maastossa sekä nyt myös verkkoympäristössä.

—Itä ja länsi ovat kohdanneet Ilomantsissa vuosisatojen ajan, ja alue on Suomen merkittävimpiä sotahistoriakohteita. Maamme kunnista ainoana Ilomantsissa on käyty suuria divisioonatason taisteluja niin talvi- kuin jatkosodassakin, sanoo Ilomantsin sotahistoriaan perehtynyt, oppaana toimiva sotakamreeri Rauno Suhonen.

—Nyt ainutlaatuisen runsas historiakohteiden ja sotateiden verkosto saadaan harrastajien lisäksi suuremman yleisön tietoisuuteen. Odotan, että reitti nousee ensi kesänä Suomen suosituimpien sotahistoriakohteiden joukkoon, Suhonen sanoo.

Tarinat elävät sähköisinä

Merkittävimmät uuden sotatien kohteet ovat Rukajärveltä siirretty, kenraalimajuri E. J. Raappanan jatkosodan aikainen komento- ja majoituspaikka Parppeinvaaran runokylässä, alueen sotahistoriaa esittelevä Taistelijan Talo Hattuvaarassa sekä Möhkön kylän tuntumassa sijaitseva Öykkösenvaaran taistelualue, jonka Museovirasto on luokitellut ensimmäisen tärkeysluokan sotahistorialliseksi kohteeksi.

Öykkösenvaarassa entisöityjen juoksuhautojen, korsujen ja sirpalesuojien verkosto on digitoitu niin, että kohteessa voi liikkua virtuaalisesti osoitteessa sotatie.fi. Öykkösenvaaran opastuskeskuksessa on nähtävillä myös kattavin yleisinfo Ilomantsin taisteluista.

—Kohteiden tietosisältöjä lähestytään tarinoiden kautta. Niiden merkitys historian ymmärtämiseksi on suuri, sanoo kehittämistyötä koordinoineen Ilomantsin Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Eero Tuomisto.

—Tarinoita kerrotaan audio-, video- ja virtuaalitekniikoita hyödyntäen. Kohteista on tehty muun muassa tarinallistettuja ääniopasteita, Tuomisto sanoo.

Ilomantsin Sotatie on yksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamista 28:sta matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä kehittämishankkeista, joista ministeriö järjesti kilpailutetun valtakunnallisen rahoitushaun viime vuonna. Hanketta ovat rahoittaneet myös Ilomantsin kunta, Ilomantsin Museosäätiö sekä Ilomantsin Matkailuyhdistys.

Dramatiikkaa videolla



Ilomantsin Sotatie on rengasreitti, joka kulkee osin rajavyöhykettä myötäilevää korpitietä ja ulottuu aina Manner-EU:n itäisimmälle pisteelle. Tiellä liikkujille on suunniteltu tienvarsiopasteita yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa.



—Reitillä on runsaasti kiinnostavia jäänteitä talvi- ja jatkosodan linnoittamisesta ja taisteluista, sotatoimia nähnyttä kalustoa, vanhoja vallituksia sekä korsuja ja taistelupaikkoja. Nyt asiallinen opastus helpottaa liikkumista etenkin pienillä teillä, missä matkapuhelinverkko ei toimi, Tuomisto sanoo.

Ilomantsin Sotatien varrella olevat kolme museota Rajakenraalin maja, Möhkön ruukkimuseo ja Taistelijan Talo ovat avoinna vain kesäkaudella. Reitin itärajaa myötäilevä osuus ei ole ajettavissa talvi- ja kelirikkoaikaan.

—Museoihin voi nyt tutustua verkossa ympäri vuoden 24/7, Tuomisto sanoo.

Ilomantsin Sotatien verkkosivulla julkaistu video Öykkösenvaaran taistelualueen ennallistamisräjäytyksistä on herättänyt erityistä kiinnostusta.



—Syksyllä 2020 aluetta ennallistettiin muistuttamaan sodanaikaista tilannetta, kun tykistötuli on muokannut maisemaa. Videon räjähdykset tuovat dramatiikkaa ja voivat johdatella ajatuksiamme siihen, millaisia hetkiä tykistötulen alla on jouduttu elämään, Eero Tuomisto sanoo.



Info: Ilomantsin Sotatie

150 kilometrin opastettu reitti Suomen itäisimmässä kunnassa, Ilomantsissa

Kokoaa yli 30 Ilomantsin alueella käytyihin sotiin liittyvää historiallista kohdetta autenttisista taistelualueista muistomerkkeihin ja sotatapahtumista kertoviin opastauluihin

Monia reitin kohteita on kunnostettu viime vuosina. Kaikki kohteet ovat pääosin esteettömiä. Tärkeimpiin kohteisiin voi tutustua verkkoympäristössä

Reitti on merkitty viime vuonna Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan

Verkkosivut: www.sotatie.fi

Medialle yli 30 kuvaa Ilomantsin Sotatien kohteista: https://sotatie.fi/medialle