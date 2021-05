Uusi Rosso Jyväskylä avataan torstaina 13.5.2021

Jaa

Osuuskauppa Keskimaa avaa Jyväskylän keskustaan uuden Rosso Jyväskylän helatorstaina 13.5.2021. Uusi Rosso on päivitetty 2020-luvulle niin miljöön, palvelun kuin makujenkin osalta. Asemakadulla katutasossa sijaitseva yli 400 neliöinen ravintola tarjoaa asiakaspaikat parhaimmillaan yli 170 asiakkaalle. Toukokuussa Osuuskauppa Keskimaa on aloittanut yt-neuvottelut koskien Rosso Kirkkopuiston mahdollista lakkauttamista.

Uusi Rosso Jyväskylä avataan Asemankadun ja Vapaudenkadun kulmaukseen helatorstaina 13.5.2021. Asiakaspaikkoja Rossossa on yli 170. Ravintolan sisätiloissa asiakaspaikkoja on yli 130 ja terassilta löytyy paikkoja lisää lähes 40 asiakkaalle. Uusi Rosso työllistää 15 ravintola-alan ammattilaista, joista suuri osa on viime vuoden lopulla suljetun Rosso Jyväskeskuksen entistä henkilökuntaa.

− Koronan värittämän vuoden jälkeen tämä on ollut meille aivan erityisen piristävä ja mieluinen projekti. Meillä on vahva usko uuden Rosson sijaintiin tulevan torin reunalla. Kotoisan viihtyisälle ja tutulle ravintobrändille on varmasti kysyntää niin lounasasiakkaille, perheille kuin iltaa istuville nautiskelijoillekin, iloitsee Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Uuden Rosson ajanmukainen, viihtymään kutsuva sisustus on valoisa ja rustiikkinen, sisältäen luonnonläheisiä materiaaleja kuten puuta ja runsaasti vihreää. Rosso tunnetaan pizzauunissa paistetuista pizzoista, herkullisista grillituotteista ja mutkattoman rehellisestä palvelusta.



Uutta Rossoa luotsaa Rosso Jyväskeskuksesta tuttu ravintolapäällikkö Anja Rinteelä yhdessä ammattitoisen henkilökunnan kanssa, joista osa on niin ikään tuttuja kasvoja Jyväskeskuksen ajoilta.

− Olemme todella innoissamme avaamassa uutta Rossoa, joka on ihastuttanut koko meidän työryhmämmekin ravintolan upean miljöön ja helpon saavutettavuuden osalta. Meiltä löytyvät herkulliset annokset, edulliset alku- ja jälkiruoat sekä uusina ilmiöinä perjantain Pizzantait ja Pasta-sunnuntait, taustoittaa Rosso Jyväskylän ravintolapäällikkö Anja Rinteelä.

− Palvelussamme panostamme siihen, että se on aina ensiluokkaista ja mutkatonta – olipa kyse pöytään ohjaamisesta, tilausten vastaanottamisesta, annosten tarjoilusta tai laskun toimittamisesta. Meille on helppo tulla pyörähtämään tai viihtymään pidemmäksi aikaa, Rinteelä lisää.

Rosso Jyväskylän avajaisia vietetään toukokuun ajan rauhallisissa merkeissä koronarajoitukset ja asiakkaiden sekä henkilökunnan turvallisuus huomioiden.

Keskimaa aloittaa YT-neuvottelut koskien Rosso Kirkkopuiston toiminnan lakkauttamista



Osuuskauppa Keskimaa aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koskien Rosso Kirkkopuiston mahdollista lakkauttamista. Neuvottelut koskevat koko Rosso Kirkkopuiston henkilöstöä, yhteensä kuutta (6) henkilöä, joille tullaan tarjoamaan töitä Keskimaan muista yksiköistä, mikäli Rosso Kirkkopuiston toiminta päädytään lakkauttamaan. Keskimaalla on jatkuva tarve ravintola-alan ammattilaisista.

− Neuvottelujen taustalla on Rosso Kirkkopuiston vuokrasopimuksen päättyminen kesällä, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemisalan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Yhteistoimintaneuvotteluesitys on annettu perjantaina 7.5.2021 ja sen osalta noudatetaan kahden viikon neuvotteluaikaa.