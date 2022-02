Uusi S-market Auranlaakso avataan huomenna

Uusi S-market Auranlaakso avataan torstaina 3.2.2022 klo 10. Vuorokauden ympäri palveleva kauppa yllättää monipuolisuudellaan ja palvelukirjollaan. Kauppa on myös erityisen ympäristöystävällinen, sillä se on pian lämmityksen ja sähkön osalta täysin hiilineutraali.

- Uusi, edullisen hintatason tarjoava ja ympärivuorokauden palveleva S-market ruoan verkkokaupan noutopisteineen tuo vaihtoehtoja ja väljyyttä asiointiin. Kaiken kruunaavat herkullinen valikoima ja houkuttelevat palvelut: paikan päällä valmistetut Itsudemon sushit, Picadelin salaattibaari, Mehustamon tuoremehupuristimen raikkaat mehut ja buffetista löytyvät siivet Siipiweikkojen kastikkeella. Palvelevalta ja herkulliselta ruokatorilta saa mukaansa muun muassa Perniön Kebabin tuotteita. S-marketin yhteydessä löytyy myös Laakson kuppila, joka tarjoilee lounasta maanantaista lauantaihin, kenttäpäällikkö Olli Saarinen Turun Osuuskaupasta kertoo S-marketin palveluista.

Kaikkinensa S-market Auranlaakson valikoimissa on yhteensä lähes 10 000 tuotetta. Lisäksi asiakkaan ulottuvilla on Prisman ruoan verkkokaupan valikoimat, sillä S-market Auranlaakson pihalta löytyy myös Prisman ruoan verkkokaupan noutopiste. S-marketissa on lisäksi Postin, Pakettipisteen, Budbeen sekä apteekin noutolokerikot.

Palvelutarjontaa täydentävät S-marketin kanssa samalta pihalta löytyvät kattavat ABC:n palvelut. Kauppareissun lomassa auton voi tankata tai laittaa latautumaan ABC-latauspisteeseen. Nurkan takana on myös ABC Carwash, jonka pesuhalleissa puhdistuvat myös korkeat autot. Asiointia helpottaa ja nopeuttaa monipuolinen ABC-mobiili, joka kannattaa ladata omaan puhelimeen.

Modernin ja viihtyisän ostosympäristön lisäksi energiatehokkuus on ollut tärkeä perusta uuden myymälän suunnittelussa. Turun Osuuskauppa on sitoutunut kehittämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja on mukana koko S-ryhmän tavoitteessa olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Hiilijalanjäljen ja kulutuksen pienentämiseksi energianhankintaa ja -käyttöä on optimoitu myös S-market Auranlaaksossa, jossa kaikki kylmäkalusteet ovat ovellisia ja valaistus hoituu ledeillä. Lisäksi kiinteistön lämmitysmuoto muutettaan kevään aikana öljylämmityksestä ympäristöä kuormittamattomaan ilma-vesilämpöpumppuun. Tämän jälkeen S-market Auranlaakso on lämmityksen ja sähkön osalta 100 prosenttisesti hiilineutraali.

S-market Auranlaakso työllistää 26 henkilöä. Marketpäällikkönä toimii Laura Isaksson.

- Koko S-marketin työporukalla on ollut mahtava tsemppi päällä koko valmistelujen ajan. Nyt kauppa ja koko henkilökunta ovat valmiina ottamaan asiakkaat vastaan. Tervetuloa uuteen, palvelevaan kauppaan, marketpäällikkö Laura Isaksson toivottaa.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, kenttäpäällikkö Olli Saarinen, puh. 010 764 4059

Turun Osuuskauppa, marketpäällikkö Laura Isaksson, puh. 010 764 3280