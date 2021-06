Uusi S-market avaa ovensa Kempeleessä tiistaina 22.6.

Jaa

Osuuskauppa Arinan S-market-ketjun 32. myymälä avataan tiistaina 22.6.2021 klo 9 Kempeleen keskustaan. Arinan pohjoissuomalaiset omistajat ovat mahdollistaneet uuden, noin 9,5 M€ arvoisen myymäläinvestoinnin, laajat valikoimat ja modernin, energiatehokkaan myymälän.

Noin vuoden kestäneen rakennusprojektin jälkeen uusi S-market tarjoaa kempeleläisille modernin, valoisan ostosympäristön keskeisellä paikalla Tiilitiellä. Uusi S-market on noin neljä kertaa viereisellä tontilla sijainnutta vanhaa Sale-myymälää suurempi. S-marketille rakennettiin myös uusi pysäköintialue, jonka myötä autopaikkojen määrä myymälän yhteydessä tuplaantui. Avaran uuden myymälän myötä valikoimat ovat laajentuneet tuhansilla tuotteilla ja kauppa vastaa entistä osuvammin alueen asukkaiden tarpeisiin.

- Halusimme tehdä kempeleläisille mahdollisimman toimivan S-marketin niin valikoimien kuin palveluidenkin osalta. Meiltä löytyy myös muun muassa asiointia nopeuttavia pikakassoja, oma paistopiste sekä pakettipisteen ja postin pakettiautomaatit. Palvelemme laajoilla aukioloilla, joka päivä kymmeneen saakka, kertoo marketpäällikkö Heikki Salmela.

Kop, kop, onko kylmä kotona?

Modernin ja viihtyisän ostosympäristön lisäksi energiatehokkuus on ollut tärkeä perusta uuden myymälän suunnittelussa.

-Uusimman tekniikan hiilidioksidikylmälaitokset, ovelliset kylmäkalusteet ja led-valot tekevät myymälästä hyvin energiatehokkaan. Kiinteistön lämmityksessä hyödynnetään kylmälaitteiden lauhdelämpöä, Osuuskauppa Arinan ryhmäpäällikkö Iina Kalliorinne mainitsee.

Palveluverkoston nykyaikaistaminen ja sitä kautta energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvan energian lisääminen tukevat koko S-ryhmän tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt 100% Osuuskauppa Arinan myymälöiden käyttämästä energiasta tuotetaan uusituvilla energianlähteillä, kuten aurinko- ja tuulivoimalla.

Avauksen kynnyksellä

Osuuskaupan tehtävä on tarjota palveluja ja hyötyjä pohjoissuomalaisille omistajilleen ja huolehtia alueen elinvoimaisuudesta.

-Myymälän rakentamisen mahdollistamisesta suurin kiitos kuuluu alueen aktiivisille omistajille. Osuuskaupasta ostetut tuotteet ja palvelut palautuvat takaisin mahdollistaen palveluiden kehittämisen. Täällä Kempeleessä palveluita on lisätty myös Linnakankaalla, jossa avattiin alkuvuodesta upea uuden konseptin Sale-lähimyymälä, Iina toteaa tyytyväisenä.

S-market Kempele työllistää parikymmentä arinalaista, joista suurin osa on tuttuja jo Salesta. Suurempi myymälä on mahdollistanut myös uusien arinalaisten palkkaamisen.

-Vaikka koronatilanne on tuonut omat haasteensa avaukseen valmistautuessa, olemme pysyneet upeasti aikataulussa. Kaikki on sujunut aika lailla mallikkaasti, mutta tokihan kiirettä riittää, niin kuin aina ennen avausta. Avausvalmisteluissa on onnistuttu hienosti, ja siitä kaikki kunnia koko työporukalle, jolla oli mahtava tsemppi päällä koko valmistelujen ajan. Tervetuloa uuden kaupan avajaisiin! Heikki toivottaa.