Uusi S-market Saarenkylä avataan 5.9.

Osuuskauppa Arinan palveluverkosto kasvaa pian uudella myymälällä, kun S-market Saarenkylä avaa ovensa asiakkailleen torstaina 5.9. kello 10. Uusi myymälä tarjoaa alueen asukkaille laajan päivittäistavaravalikoiman ja mahdollistaa monipuolisen asioinnin aamusta iltamyöhään viikon jokaisena päivänä.

Osuuskauppa Arina avaa uuden S-market -myymälän Rovaniemen Saarenkylään torstaina 5.9. Myymälä on uuden S-market -konseptin mukainen ja palvelee asiakkaitaan arkisin ja lauantaisin kello 7–22 ja sunnuntaisin 9–22.

”Uuden S-market Saarenkylän myymälämiljöö on selkeä, raikas ja viihtyisä. Asioimisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja myymälästä löytyykin esimerkiksi itsepalvelukassat. Monipuolisen ja kattavan myymälän tarjontaa täydentävät Veikkaus, Smartpost-pakettiautomaatti sekä Lehtipisteen pakettiautomaatti (Matkahuolto, Postnord, DHL)”, kertoo ryhmäpäällikkö Linda Rova.

S-market Saarenkylä työllistää yhteensä 15 henkilöä ja myymäläpäällikkönä toimii Kirsi Pääkkö.

”Meillä koko työryhmä odottaa jo kovasti, että pääsemme palvelemaan omistajia Saarenkylässä. Palveluita on selvästi kaivattu alueella ja asukkaat ovatkin kertoneet odottavansa avausta innokkaina ja positiivisilla mielillä”, iloitsee Pääkkö.

Ympäristöystävällisyys on otettu huomioon myymälän energiaratkaisuissa

Osuuskauppa Arina haluaa olla osaltaan mukana ympäristötalkoissa ja panostaa hiilijalanjäljen ja kulutuksen pienentämiseen. Näin ollen ympäristöasiat onkin huomioitu jo S-market Saarenkylän rakennuksen suunnitteluvaiheessa.



”Uusien kylmäjärjestelmien, lauhdelämmön kierrättämisen sekä maalämmön ja led-valaistuksen käytön ansiosta energiakulut pienenevät jopa puoleen vastaavan kokoisesta kaupan yksiköstä”, Rova toteaa.

Avajaisia juhlitaan torstaina 5.9.

Uusi myymälä avaa ovet asiakkailleen torstaina 5.9. klo 10 alkaen järjestettävässä avajaistapahtumassa. Avajaispäivänä asiakkaille on tarjolla kakkukahvit, arvontaa sekä loistavia avajaisetuja. Perheen pienimpiä viihdyttämään saapuu Onni Orava ja lisäksi jaossa on ilmapalloja ja kestokasseja 1000 ensimmäiselle S-Etukortilla. Kello 10–18 paikalla on myös Arinan palveluneuvojat opastamassa omistajuus- ja S-Pankkiasioissa.

S-market Saarenkylä mahdollistaa helpon ja monipuolisen asioinnin osoitteessa Napapiirintie 1, Saarenkylä. Tervetuloa!