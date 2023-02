Uusi sairaanhoitajien päivityskoulutus vastaa työvoimapulaan

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toteuttama koulutus alkaa toukokuussa. Koulutukseen osallistujat rekrytoidaan työsuhteisiin Helsingin kaupungille seniorikeskuksiin ja kotihoitoon. Teoriakoulutuspäivät ovat palkallista työaikaa.

Diak ja Helsingin kaupunki yhdistävät voimavaransa sairaanhoitajapulaan vastaamiseksi. Koulutus on uudenlainen tapa tukea sairaanhoitajan työtehtäviin paluuta.

– Sairaanhoitajista on pulaa ja on tärkeää, että kaikki alan osaajat saadaan mukaan näihin tehtäviin. Suomessa on paljon koulutettuja sairaanhoitajia, jotka tekevät muuta työtä tai ovat olleet eri syistä poissa työelämästä tai alalta, sanoo Diakin koulutusjohtaja, vararehtori Pirjo Hakala.

– Haluamme Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla tarjota mahdollisuuden päivittää turvallisesti ja suunnitelmallisesti osaamista ja samalla antaa mahdollisuuden aloittaa joustavasti työt ja päästä mukaan työyhteisöön, toteaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan henkilöstösuunnittelupäällikkö Mia Keinänen.

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä, ja se sisältää esimerkiksi lääkehoitoon ja kliiniseen hoitotyöhön liittyviä opintojaksoja.

– Koulutuksessa on mahdollisuus päivittää omaa osaamista, jos hoitotyön tehtävissä toimimisesta on kulunut pitempi aika. Näin sairaanhoitajan tehtäviin voi palata turvallisin mielin ja ajantasaisella osaamisella. Koulutuksen aikana vahvistuu sekä teoreettinen osaaminen että käytännön taidot, toteaa Diakin terveysalan koulutuspäällikkö Annukka Armanto.

Koulutuksen hakuaika on 13.2. –13.3. Koulutus alkaa 2.5. ja päättyy 31.12.2023 mennessä. Koulutukseen haetaan Helsingin kaupungin rekrytoinnin kautta, sillä opiskelijat palkataan työsuhteeseen.

– Koulutukseen voidaan ottaa mukaan enimmillään 20 henkilöä. Diakin järjestämän teoreettisen koulutuksen lisäksi hyödynnämme meidän koulutustarjontaamme sekä yksiköiden omia perehdytysohjelmia, Keinänen avaa.

Koulutukseen haku aukeaa 13.2. osoitteessa www.hel.fi/fi/avoimet-tyopaikat. Löydät koulutuksen seuraavalla työavaimella: SOTE-04-35-23. Koulutuksesta kiinnostuneille järjestetään hakuinfo 17.2. klo 14–15 Teamsissa osoitteessa http://bit.ly/3X2SJ2M.

Lisätiedot:

Helsingin kaupungin yhteyshenkilö: HR-asiantuntija Sirpa Luokkala, sirpa.luokkala@hel.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteyshenkilö: terveysalan koulutuspäällikkö Annukka Armanto, annukka.armanto@diak.fi