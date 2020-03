Uusi Sale Käikälä avataan Hämeenlinnassa

Osuuskauppa Hämeenmaan palveluverkosto kasvaa uudella Sale-myymälällä, kun Sale Käikälä avaa ovensa torstaina 5.3. kello 9 osoitteessa Nujulantie 1. Myymälä on avoinna joka päivä, ja valikoimassa on pyritty huomioimaan alueen asukkaat.

Sale Käikälä parantaa Hämeenlinnan alueen palvelutarjontaa ja mahdollistaa asioinnit aamusta iltaan saakka.

– Myymälä palvelee arkisin ja lauantaisin kello 7–22 ja sunnuntaisin kello 9-22, kertoo ryhmäpäällikkö Katri Lehtinen.

Asioimisen sujuvuus, helppous ja nopeus, take away –tuotteet, kahvipiste, paistopiste sekä kiinteistön energiatehokkuus ovat Sale Käikälän valtteja. Upouuden Sale Käikälän valikoima on sopivan runsas; myymälän valikoimassa on pyritty huomioimaan sekä alueelliset tarpeet että paikalliset asukkaat.

Monipuolisen ja kattavan valikoiman lisäksi myymälästä löytyy runsaasti valmiita ateriaratkaisuja.

– Kehitämme valikoimaa myös jatkossa asiakastoiveiden pohjalta, Lehtinen lupaa.

Veikkaus ja Nosto-automaatti täydentävät myymälän palveluita. S-Etukortilla asiakasomistajat saavat kerrytettyä Salesta Bonusta.

Sale Käikälä työllistää yhteensä 10 henkilöä. Yksi heistä on myymäläpäällikkö Pia Iivonen, joka odottaa innolla myymälän avaamista.

– Olen todella innoissani, että saamme Käikälään uuden Salen. Uuden yksikön avaaminen on ollut yksi yli kymmenvuotisen urani hienoimpia kokemuksia. Haluankin tarjota asiakkaille erinomaista palvelua ja kuunnella meille tulevia toiveita yhdessä timanttisen tiimini kanssa, Iivonen toteaa.

Sale Käikälän avajaisia vietetään torstaina 5. maaliskuuta. Klo 9.00 ovien avautuessa 100 ensimmäiselle on jaossa Hämeenmaan vastuullinen ostoskori. Asiakasomistajaneuvoja opastaa asiakkaita S-etukorttikysymyksissä avajaispäivänä klo 9.30 -17. Lapsia viihdyttää Riesa-pelle ja perheen pienimmille jaetaan ilmapalloja.

Avajaiset jatkuvat vielä lauantaina, jolloin tarjolla on kakkukahvit klo 10 - 14.00. Luvassa on myös yllätyskassin arvonta ja piirustuskilpailu lapsille.