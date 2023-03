Uusi sarjalippu koekäyttöön HSL-sovellukseen

Sarjalippuna voi ostaa kerralla 10 tai 20 kertalippua, jotka saa yksittäisiä kertalippuja edullisempaan hintaan. Kymmenen kerran sarjalippuun sisältyy yksi ilmainen matka, 20 kerran sarjalipussa saa kolme ilmaista matkaa. Esimerkiksi 10 kerran sarjalipussa yhden AB-lipun hinnaksi tulee 2,79 euroa, kun yksittäin ostettu kertalippu maksaa 3,10 euroa. 20 kerran sarjalipussa yhden AB-lipun hinta on 2,64 euroa.

Sarjalippuja voi koekäytön aikana ostaa vain puhelimen HSL-sovelluksella ja lippuja on vain aikuisille. Lippu on henkilökohtainen. Kymmenen kerran sarjalippu on voimassa 30 vuorokautta ja kahdenkymmenen lipun sarjalippu 60 vuorokautta. HSL seuraa sarjalipun käyttöä ja voi muuttaa tuotteiden ehtoja kokeilun aikana.

Sarjalipun koekäyttö kestää enintään puoli vuotta. HSL päättää syksyllä kokeilun tulosten perusteella sarjalipun jatkosta.

Sarjalippujen hinnat