Uusi selvitys hiilivarastoista ja -nieluista tukee pääkaupunkiseudun ilmastotyön seurantaa

HSY kehittää jätevedenpuhdistusta Viikinmäessä – energiatehokkuus paranee ja ilmastovaikutukset pienenevät 28.1.2021 13:37:54 EET | Tiedote

Ympäristöministeriö on myöntänyt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ilmastukseen ja lietteen lämmöntalteenottoon liittyviin hankkeisiin valtiontukea, perusteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahoitettavien kehitystoimenpiteiden on laskettu vuosittain säästävän sähköä 240 MWh ja tuottavan lämpöenergiaa 2,8 GWh.