Uusi selvitys: Sähköautoilussa on uudenlaisia riskejä ja kolarit tulevat kalliiksi

Kenelle autojen tuottama tieto kuuluu? Eurooppalaiset autoalan järjestöt vetoavat ajoneuvojen tuottaman tiedon jakamisen puolesta 14.11.2019 07:43:15 EET | Tiedote

Vakuutusalan eurooppalainen yhdistys Insurance Europe on allekirjoittanut lukuisten eurooppalaisten autoalan järjestöjen kanssa vetoomuksen ajoneuvojen tuottaman tiedon avaamisesta kaikkien alan toimijoiden käyttöön. Vetoomuksessa vaaditaan Euroopan Komissiota takaamaan datan saatavuus lainsäädännöllä. Tällä hetkellä ajoneuvoista kertyvä data on autovalmistajien hallussa. Vetoomuksessa mainitaan, että tietojen laajempi hyödyntäminen turvaisi kuluttajien valinnanvapauden, vahvistaisi kilpailua ja mahdollistaisi innovaatioita. Liikennevakuutuskeskus pitää vetoomusta tärkeänä keskustelunavauksena. ”Eurooppalaisten autoalan järjestöjen yhteinen vetoomus ajoneuvojen tuottaman datan saamisesta laajemmin hyötykäyttöön on hyvä aloite. Nyt tarvitaan yhteiset pelisäännöt, että ajoneuvon omistaja voi itse päättää, kenelle autonsa tietoa jakaa. Kyse ei saisi olla vain yhden ryhmän edusta vaan asia on kaikkien yhteinen”, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen summaa. Mitä hyötyä ajoneuvo