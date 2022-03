Uusi Stark Espoo Olari nostaa palvelutasoa pääkaupunkiseudun rakentajille

- Espoon, ja myös koko pääkaupunkiseudun markkina-alue on meille erittäin tärkeä ja haluamme palvella seudun rakentajia entistä paremmin ja kattavammin. Espoon Olarin uuden toimipisteen rakentaminen on yksi tärkeä askel palveluidemme vahvistamisessa ja uskon, että nostaa palvelutasoa pääkaupunkiseudun ammattirakentajille ja vilkkaasti rakentavalle Espoolle entisestään, toteaa toimitusjohtaja Harri Päiväniemi ja jatkaa:



- Ammattilaiset luottavat palveluumme ja valikoimaamme, jolloin kuluttajakin voi huoletta luottaa siihen, että meiltä saa palvelua ja luotettavat ratkaisut hyvällä ammattitaidolla. Asiakkaiden ulottuvilla ovat laaja tuotevalikoimamme ja monipuoliset rakentajan ja remontoijan palvelut.



Stark Espoo Olarin yksikönpäällikkö Sami Salmi on ylpeä ja tyytyväinen saadessaan avata uuden yksikön ovet alueen rakentajille.



- Meillä palvelee 40 rakentamisen ammattilaista. Henkilökuntamme ja palvelumme tukevat vahvasti toisiaan, jolloin rakentajan ajankäyttö tehostuu ja myös hänen oma työmaansa etenee sujuvammin. Toivotamme rakentajat lämpimästi tervetulleiksi Olariin.



Asiakas asioi puolilämpimässä noutohallissa



Olarin myymälän ja noutohallin suunnittelun lähtökohta oli asiakkaan asioinnin tehostaminen, kertoo Sami Salmi.



- Noutohallissa toimitaan täysin paperittomasti, sillä noudot ja keräilyt hoidetaan PDA-laitteen kautta. Olarissa noutavalle asiakkaalle on lisäksi mainiot olosuhteet. Hän asioi puolilämpimässä noutohallissa ja saa materiaalit mukaansa nopeasti ja tehokkaasti. Jos rakentajalla on tarpeita asioida myymälässä, noutohallista on suora yhteys myymälätiloihin. Myös myymälä on suunniteltu palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.



Rakentaja löytää inspiraatiota näyttelyalueelta



Myymälän yhteydessä olevalta laajalta, toisen kerroksen näyttelyalueelta löytyvät kaikki pintamateriaalit, kylpyhuone- ja saunatuotteet, keittiöt sekä terassimateriaalit. Rakentaja voi tutustua kattavaan valikoimaan itse tai tuoda suunnittelijan tai loppuasiakkaan valitsemaan materiaaleja paikan päälle, kuvailee Sami Salmi.



- Meiltä rakentaja saa laadukkaan suunnittelupalvelun projektiinsa. Rakentaja hyötyy, kun voi hoitaa saman katon alla kaiken asioinnin yhteistyössä yritysmyyjän, sisustussuunnittelijan ja asiakkaan kanssa. Lisäksi tulemme tarjoamaan rakentajalle valmiita ratkaisuja erilaisten tilojen toteuttamiseen.



Asiakasomistajille Bonusta Espoon Olarista ja muista pääkaupunkiseudun Starkeista



Ostot Olarissa ja pääkaupunkiseudun kaikissa Starkeissa kerryttävät Bonusta S-ryhmän asiakasomistajille. Asiakasomistaja saa S-Etukortilla Bonusta kaikista pääkaupunkiseudun Stark valikoimaan kuuluvista, myymälässä maksetuista tuotteista ja palveluista. Bonus ei kerry verkkokaupasta eikä valikoiman ulkopuolisista tehdastoimitustuotteista.



Stark Suomi Oy:n pääkonttori ja kotipaikka siirtyivät Espooseen vuoden 2022 alussa, uuden myymälän valmistuttua. Olarin myymäläkokonaisuuden rakennushankkeen urakoi Jatke Oy.



