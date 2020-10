Uusi suomalainen ooppera saa kantaesityksensä Helsingin Aleksanterin teatterissa torstaina 8.10.2020 klo 19.00. Kari Tikan Rakkaus on väkevä kuin kuolema nousee lavalle liki 200 hengen suurtuotantona.

Koronatilanteen vuoksi huhtikuulta lokakuulle siirtynyt Kari Tikan ooppera Rakkaus on väkevä kuin kuolema -ooppera saa vihdoin ensi-iltansa Aleksanterin teatterissa torstaina 8.10.2020 klo 19.00. Muut esitykset ovat samalla viikolla, pe 9.10., la 10.10. ja su 11.10. Ammattituotanto on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Ammattioppilaitos Omnian kanssa. Oopperan tuottaa Teatro Productions, joka toteuttaa myös esityksen livestriimauksen.

Rakkaus on väkevä kuin kuolema -oopperan visualisoinnista on vastannut kokenut lavastaja-pukusuunnittelija Anna Kontek, joka yhdessä ohjaaja Maisa Tikan kanssa on luonut teokselle kunnianhimoiset puitteet. Näyttävät lavasteet ja suurin osa esityksen n. 70 puvusta ovat syntyneet pääasiassa Ammattioppilaitos Omnian opiskelijoiden käsissä. Opiskelijatyönä toteutetaan myös mm. esiintyjien maskeeraukset ja kampaukset. Opiskelijoita on tuotannossa n. 100 ja he saavat oopperan toteutuksesta yhteensä lähes 2000 osaamispistettä. Opiskelijoiden mielestä parasta on käytännön työ alan huippujen kanssa – joka päivä oppii uutta ja samalla luodaan verkostoja tulevaisuuden työelämääkin varten.

- Pääsimme mukaan aitoon oopperatuotantoon, jossa opiskelijamme oppivat laajasti uusia asioita, saavat kokea oopperan ja teatterin uskomattoman kiehtovan maailman sisältäpäin ja samalla luomme kestävää tulevaisuutta erityisesti henkisen kasvun alueella. Olemme kulttuurioppilaitos, korostaa kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko Omnian mukanaoloa oopperaproduktiossa.

Rakkaus on väkevä kuin kuolema -oopperan johtaa säveltäjä-kapellimestari Kari Tikka. Orkesterina toimii Helsingin kamariorkesteri. Kuorona toimii Brevis Nova lapsikuorolla vahvistettuna. Oopperan solisteina kuullaan niin kokeneita oopperalaulajia, kuin uransa alkuvaiheessa olevia nuoria lupauksia. Isän ja äidin roolissa laulavat baritoni Esa Ruuttunen ja sopraano Satu Vihavainen. Toisena pääparina kuullaan Kristian Lindroosia ja Annika Leinoa, jotka ovat nousseet suuren yleisön tietoisuuteen Lappeenrannan laulukilpailun ja Kangasniemen laulukilpailun voittojen myötä.

Livestriimaus mahdollistaa esityksen katsomisen verkossa

Korona-aika on tuonut omat haasteensa teoksen toteuttamiseen ja mm. orkesterin kokoonpano on jouduttu turvaetäisyyksien mahdollistamiseksi pienentämään täysmittaisesta orkesterista kamarikokoonpanoon. Myös kuoro on jaettu kahteen ryhmään: toinen osa kuorosta laulaa parvelta, jotta yhtäaikaista esiintyjien määrää lavalla on voitu rajata pienemmäksi. Kaikki harjoitukset on toteutettu kasvomaskeissa, joiden käyttöä edellytetään myös yleisöltä.

- Aleksanterin teatterissa yleisön turvaetäisyyksien toteuttaminen on syönyt katsomokapasiteetista yli puolet. Paikat ovat olleet kysyttyjä ja esitykset tulevatkin olemaan loppuunmyytyjä, minkä vuoksi olemme päättäneet toteuttaa livestriimauksen perjantaina 9.10. esityksestä LiveStage.fi -sivustolle. Monikameratuotantona toteutettu striimi tarjoaa katsojalle varmasti ainutlaatuisen elämyksen, kertoo oopperan vastaava tuottaja ja Teatro Productionsin toimitusjohtaja Kaisa Näreranta. Taltiointi on katsottavissa LiveStagella kaksi viikkoa esityksen jälkeen, joten oopperan tunnelmiin voi palata myös live-esityksen nähtyään, hän jatkaa.