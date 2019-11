Uusi suomalainen verkkopalveluna toimiva tasapainoharjoittelun konsepti aloitti toimintansa 22.11.2019

Tasapainon rapautuminen on uusi kansantautimme, joka tulee meille kalliiksi. Uudesta tasapainoa kehittävästä liikuntamuodosta toivotaan nyt apua muun muassa kaatumistapaturmien ehkäisyyn.

Tasapainon heikkeneminen voi alkaa jo 30-vuotiaana. Säännöllinen tasapainoa tukeva liikuntaharjoittelu ehkäisee tehokkaasti mm. kaatumisonnettomuuksia, jotka pahimmillaan vaativat pitkiäkin toipumisaikoja ja tulevat kalliiksi sekä kaatumisen uhrille, työnantajille ja yhteiskunnalle. Internet-videopalveluna toimivan Balanse-harjoittelun luvataan kehittävän ja ylläpitävän tasapainoa vain 30 minuutin viikottaisella harjoittelulla.

Ajasta ja paikasta riippumaton harjoittelumuoto

Balansen ideana on tarjota tasapainoharjoittelua palveluna, joka on edullinen ja kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. – Halusin, että Balanse on heti valmis, joten keräsimme osaavan Balanse -ohjaajatiimin, jonka kanssa konseptia on hiottu nyt julkistettuun muotoon, toteaa Maarit Balac, konseptin ideoija ja omistaja – Tiimin ohjaajilla on monipuolinen osaaminen yksilö- ja ryhmäliikunnan ohjaamisesta, sekä vankka kokemusta kuntoutuvien ja senioreiden liikunnan ohjaamisesta, hän jatkaa.

Konseptin ideoinut Maarit Balac kehitti harjoitusmuodon omien aikuis- ja senioriryhmien ohjaamiskokemustensa perusteella. Hän havaitsi, että ryhmissä olevilla aktiivisillakin liikkujilla oli haasteita tasapainoliikkeiden kanssa. Ryhmäohjauksissa tehty säännöllinen tasapainoharjoittelu sai osallistujilta positiivista palautetta, ja he kokivat taitojensa kehittyvän nopeasti.

– Tasapainon rapautuminen on uusi kansantautimme, jonka seurauksia on tutkittu yliopistoissa. Kaatumiset ja niistä johtuvat inhimilliset tragediat ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittävät, mutta varsinaisia hoitokeinoja tasapainon kehittämiseen ei ole. Tasapaino paranee vain sitä harjoittamalla – sanoo Julia Anjala, Balansen markkinointipäällikkö. Videosivustomme sisältää kattavan valikoiman tasapainoa, koordinaatiota, liikkuvuutta ja lihaskuntoa tukevia harjoitusvideoita.

Balanse harjoittelu eroaa normaalista kuntosaliharjoittelusta

Balanse-harjoittelun tavoitteena on ohjata ihmisiä käyttämään ja kehittämään kehoa kokonaisuutena, mitä esimerkiksi useimmat kuntosaliohjelmat eivät tee. Tasapainoharjoittelusta puhuttaessa tarkoitetaan myös vastakkaisten ja toisiaan tukevien lihasryhmien välistä tasapainoa, sekä liikunnan tuottamaa eri aivoalueiden välistä tasapainoa. Liikunta onkin monien tutkimusten mukaan erinomainen keino kehittämään aivoja, sekä tasapainottamaan elämää ja stressitekijöitä