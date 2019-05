Uusi Suomen ennätys: kaikkien aikojen suurin määrä osallistujia Reilun kaupan kahvitauolla

Eri puolilla Suomea järjestettiin tänään tuhansia Reilun kaupan kahvitaukoja, joilla yritettiin lyödä ruotsalaisten hallussa oleva Reilun kaupan kahvinjuonnin maailmanennätys. Yhden päivän kampanjaponnistukseen lähti mukaan lukuisia itsekseen kahvitelleita suomalaisia sekä suuri joukko isoja ja pieniä organisaatioita, joiden kahvitauoilla nautittiin Reilun kaupan kahvia.

Maailmanennätys jäi vielä ruotsalaisten haltuun, mutta toukokuussa 2017 tehty Reilun kaupan kahvitauon osallistujamäärän Suomen ennätys rikkoontui kuitenkin selvin lukemin. Toissa vuonna Suomessa järjestettyyn Reilun kaupan kahvitaukoon osallistui 72 102 kahvittelijaa, ja tänään tempaukseen oli ilmoittautunut kello 20 mennessä 80 197 osallistujaa. Kahvittelijat ilmoittivat osallistumisestaan Reilu kauppa ry:n verkkosivuilla tai tapahtuman Facebook-sivulla.

- Reilun kaupan kahvitaukoja on järjestetty viime vuosina kymmenissä eri maissa, ja Suomessa järjestettyjen kahvitaukojen osallistujamäärät ovat olleet vuodesta toiseen maailman kärkeä. Uuden Suomen ennätyksen syntyminen on siis upea saavutus, vaikka maailmanennätys jäikin edelleen Ruotsiin. Olemme valtavan kiitollisia kaikille Reilun kaupan kahvitaukoja järjestäneille ihmisille ja organisaatioille eri puolilla Suomea, kertoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Reilun kaupan kahvitaukoja järjestivät muun muassa lukuisat yritykset, päiväkodit, koulut, kirjastot, kahvilat, ravintolat, hotellit, seurakunnat, terveyskeskukset, kirjastot, yliopistot, ammattiliitot, Marttojen paikallisyhdistykset sekä monet muut paikalliset ja valtakunnalliset yhdistykset.

Suomalaisissa ruokakaupoissa on myyty Reilun kaupan kahvia vuodesta 1999 eli tasan 20 vuotta. Nyt valikoimassa on jo yli sata erilaista Reilun kaupan kahvia ja niiden suosio kasvaa tasaisesti. Vuonna 2018 suomalaiset ostivat yli 1,5 miljoonaa kiloa Reilun kaupan kahvia, joka on 37 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

- Maailmassa on yli 25 miljoonaa kahvinviljelijää. Heidän ansionsa jäävät monessa maassa köyhyysrajan alle, ja ne ovat laskussa. Suomalaiset ovat henkeä kohden lasketussa kulutuksessa maailman kovinta kahvinjuojakansaa, joten meillä on kokoamme suurempi vaikutus siihen, minkälaisissa oloissa köyhissä maissa tuotetaan kahvia. Reiluille kahvitauoille tänään osallistuneet ihmiset osoittivat jälleen kerran, että viljelijöiden toimeentulo on suomalaisille kahvinjuojille sydämen asia, Sivonen jatkaa.