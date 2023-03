Uusi Tampere julkaisi lisää artistikiinnityksiä – Tavara-aseman lavalla nähdään heinäkuussa COBRAH, Oruã ja Jesse Markin

Heinäkuisen Uusi Tampere -festivaalin ohjelmisto on täydentynyt. Kaksipäiväiseen tapahtumaan on kiinnitetty ”työmiehen krautrockia” soittava Oruã (BRA), joka tunnetaan myös levytyksistään legendaarisen Built to Spill -yhtyeen kanssa. Festivaaliyleisöä villitsee lisäksi kansainvälistä mainetta niittänyt elektronisen musiikin tuottaja COBRAH (SWE), jonka keikkoja on kuvailtu energisiksi, hikisiksi ja mielettömiksi.

Kotimaisista huippuartisteista Uusi Tampereen riveihin liittyvät karismaattinen Jesse Markin, kolmatta albumiaan valmisteleva Lyyti ja Vuoden läpimurtoartistina YleX:n äänestyksessä palkittu helsinkiläinen Ege Zulu. Lavalla nähdään niin ikään mansegazen sanansaattaja Radio Supernova, kymmenvuotisjuhliaan viettävä rap-duo SOFA ja hiljattain debyyttilevynsä ”Copacabana” julkaissut Sophia Mitiku.

– Upeaa, että saamme nämä omaehtoisesta soundistaan tunnetut artistit Tampereelle. Lisämaustetta ensi kesän festivaaliin tuo se, että tapahtumaa vietetään ensimmäistä kertaa historiallisella Tavara-asemalla. Festivaalialue taipuu sisä- ja ulkolavoineen mainiosti niin herkkään tunnelmointiin kuin energisiin keikkoihin, kuvailee ohjelmapäällikkö Janne Laurila.





Päiväkohtaiset liput myyntiin perjantaina

Uusi Tampereen päiväkohtainen ohjelma on julkistettu, ja yhden päivän liput tapahtumaan tulevat myyntiin Tikettiin perjantaina 24.3. kello 9. Myös yhden päivän lipun ostajat saavat ensi kesänä rannekkeen ja pääsevät halutessaan liikkumaan festivaalialueen ulkopuolella päivän aikana.

Viidennettä kertaa järjestettävän Uusi Tampereen esiintyjiksi ovat aikaisemmin varmistuneet yunè pinku (UK), Ahmed ag Kaedy (MLI), Malla, Antti Autio, Samuli Putro, Elia Lombardini, Elsi Sloan, Nelma U ja DJ Sofa. Festivaalin jatkoille tilat tarjoaa legendaarinen Tullikamari.

Tapahtuman ennakkoklubia vietetään Tavara-asemalla jo perjantaina 24.3. jolloin live-musiikista vastaa pian debyyttialbuminsa julkaiseva elektronisen musiikin tuottaja Detalji.

Uusi Tampere -festivaalin järjestää Tampereen Kulttuurikamari Oy, joka hallinnoi Tavara-aseman lisäksi Tullikamarin Pakkahuonetta ja Klubia.

Uusi Tampere 2023 päiväjako:

Perjantai 21.7.

Antti Autio

Samuli Putro

Jesse Markin

Lyyti

Oruã (BRA)

Radio Supernova

Ahmed ag Kaedy (MLI)

Elia Lombardini

Lauantai 22.7.

Malla

COBRAH (SWE)

yunè pinku (UK)

Ege Zulu

Sophia Mitiku

SOFA

Nelma U

Dj Sofa

Elsi Sloan

Lisätiedot

www.uusitampere.fi

