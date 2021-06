Uusi tapahtuma-areena avaa ovensa

Jaa

Aeronautica Arena on uusi tapahtuma- ja elämyskeskus, joka tarjoaa ainutlaatuisen kattauksen lennokkaita aktiviteetteja ja monipuoliset puitteet yritystilaisuuksille.

Aeronautican ytimessä on vapaapudotus-lentotunneli, Suomen suurin sisäsurffausalue ja bistro -tyyppinen ”Aeronamnam” -ravintola. Aktiviteettivalikoima kasvaa viikottain. Jo nyt on tarjolla mm. karting, sähköpyörien vuokraus, melonta- ja veneretket Amazon.. – eikun Kymijoella sekä lentokokemukset lentokoneella tai helikopterilla viereiseltä Helsinki-East Aerodromelta.

Yli 4.000 neliön Aeronauticaan mahtuu myös erinomaiset tilat yritystilaisuuksien, neuvotteluiden ja juhlien järjestämiseen; kokoustiloista VIP-saunaosastoon ja porealtaisiin. Autoille on maksuton pysäköinti suoraan talon edessä.

Aeronautica Arena sijaitsee suoraan uuden E18 -moottoritien liittymässä, Pyhtään kehittyvällä Helsinki-East -alueella, noin tunnin matkan päässä pääkaupunkiseudulta.

Tapahtumakeskus on aluksi avoinna yleisölle keskiviikosta sunnuntaihin klo 12 – 20 – yritystilaisuuksia varten toki aina! Pidempiä surffin, lentotunnelin ja tilaisuuksien buukkausta varten on paras soittaa tai varata aika netistä (aeronautica.fi).

Fly me to the moon!