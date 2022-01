Uusi tapahtuma VESILLE-messut suomalaisen veneenrakennuksen ytimessä Kokkolassa

VESILLE-messut järjestetään aivan meren rannassa, Kokkolan Vanhansatamanlahdessa. Tämä mahdollistaa veneiden esittelyn ja niihin tutustumisen aidossa käyttöympäristössä – meren rannassa. VESILLE-messuilla tullaan esittelemään laaja kattaus veneitä sekä veneilyyn, kalastukseen ja vesiurheiluun liittyviä tuotteita ja palveluja.

Tapahtuma-alueeseen pääsee tutustumaan tästä: https://vesillemessut.fi/3d-esittely-alueesta/

- VESILLE-messut järjestetään ensimmäistä kertaa ja Kokkola veneteollisuuden kehtona on mielestäni tällaisen tapahtuman järjestämiseen paras mahdollinen paikka. Odotamme tapahtumaan yhteensä noin 10 000 vierailijaa. Tapahtuman pääyhteistyökumppaneiksi ovat vahvistuneet Ranuan Tarvikekeskus Oy, Finnmaster Boats Oy, Kokkolan kaupunki ja Kokkolan kaupungin kehitysyhtiö KOSEK, toteaa tapahtuman järjestämisestä vastaava Niina Palosaari KPK Eventsiltä.

Messuilla vahvasti esillä oleva Finnmaster Boats Oy on yksi Suomen ja Pohjoismaiden suurimmista ja nopeimmin kasvavista venevalmistajista. Yritys valmistaa veneitä kolmella tuotemerkillään Finnmaster, Husky sekä Grandezza.



- T-sarjan uusi lippulaivamme Finnmaster T9 2022 tulee olemaan ensimmäistä kertaa esillä laajalle yleisölle tässä tapahtumassa. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua uuteen premiumluokan Finnmaster T9 2022 -veneeseemme, joka on varustettu kahdella Yamahan uudella 300 hevosvoiman perämoottorilla. Finnmaster T9 on tilava 12 hengelle rekisteröity day cruiser, joka sopii mainiosti aktiiviselle veneilijälle. Kokkolassa valmistetussa veneessä pääsee kokemaan täydellistä arjen luksusta. Uivassa venenäyttelyssä VESILLE-messuilla voi tutustua myös muihin venemalleihimme sekä varata koeajoja jälleenmyyjämme Tarvikekeskuksen kautta, kertoo Finnmaster Boats Oy:n myyntijohtaja Henri Nurminen

- VESILLE-messut ovat meille täydellisesti sopiva veneilykauden avaustapahtuma. Olemme nimittäin avaamassa uutta suurmyymälää Kokkolaan tammikuun lopulla, tämä tapahtuma onkin meille hieno tilaisuus päästä esittelemään tuotteitamme suurelle yleisölle. Kertoo Ranuan Tarvikekeskus Oy:n toimitusjohtaja Timo Lapinoja

Kokkolan kaupungin rooli tapahtuman järjestämisessä Kokkolan Meripuistossa on merkittävä. Pohjanmaan veneteollisuudella menee tällä hetkellä hyvin, mutta alalla on myös haasteita osaavan työvoiman saatavuuden osalta.

VESILLE-messut on loistava näyteikkuna alueen veneteollisuudelle ja tapahtumassa voidaan tuoda esille myös työllistymismahdollisuuksia ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

- Kokkolan kaupungille VESILLE-messut on uusi, odotettu ja tervetullut tapahtuma. Tapahtuma vahvistaa Kokkolan kaupungin merellisyyttä ja tuo meille tilaisuuden, jossa alueemme tärkeä teollisuuden ala pääsee näyttävästi näkyville. Tapahtuma antaa hyvän startin kesäkauteemme ja se myös testaa Meripuiston messutapahtumapaikkana. Aluehan on todella luonnollinen ympäristö, kun puhutaan veneteollisuudesta, merellisyydestä ja vesillä tapahtuvista aktiviteeteista, iloitsee Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg

VESILLE-messut avaavat veneilykauden Kokkolassa 28. - 29.5.2022.