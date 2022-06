Uusi taukopaikka helpottaa pääkaupunkiseudun akuuttia rekkaparkkipulaa

Uusi 61 rekkapaikan pysäköintialue on avautunut 1.6.2022 Vantaalle Kehä III:n läheisyyteen osoitteeseen Katriinantie 22. Rekkaparkki on toteutettu sekä Uudenmaan ELY-keskuksen että Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä ja rahoituksella. Kuljetustoimijoiden tarpeet on huomioitu palvelutarjonnassa.

Katriinantien rekkaparkki mahdollistaa 18 tunnin pysäköinnin

Uudenmaan ELY-keskus on teettänyt taukopaikkojen käyttöastelaskentoja kahden vuoden välein vuodesta 2015 alkaen. Käyttöastetietojen mukaan taukopaikkoja on liian vähän. Erityisen kysyttyjä ovat rekkaparkit, jotka tarjoavat kuljettajille palveluja myös yöaikaan. Katriinantiellä ajoneuvoyhdistelmän saakin pysäköidä alueelle 18 tunnin ajaksi. Kuljettajien käytössä on myös huoltorakennus, josta löytyvät WC- ja suihkutilat. Pysäköinti sekä WC- ja suihkutilojen käyttö on kuljettajille ilmaista.

Pysyvämmistä raskaan liikenteen pysäköintialueista on sovittu MAL-sopimuksella. Helsingin seudun ja valtion välisen MAL-sopimuksen 2020–2031 mukaan Väylävirasto, Uudenmaan ELY-keskus ja seudun kunnat laativat suunnitelmat ja tarvittavat kaavat kahdelle raskaan liikenteen palvelualueelle siten, että niiden toteuttaminen voi käynnistyä sopimuskauden aikana. Pysyvämmät palvelualueet valtio ja kunnat rahoittavat yhdessä.

Palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen sekä lisätietoa palvelusta: www.rekkaparkki.com