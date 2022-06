Uusi tervanpoltto-ohje auttaa tervakulttuurin säilyttämistä

Mäntytervaa pidetään parhaana ratkaisuna historiallisten puurakenteiden suojaamiseen. Kirkkohallitus ja Museovirasto edellyttävät tärkeimpään käyttöön, paanukattoihin käytettävän nimenomaan mäntytervaa. Tervaa tarvitaan tähän ja moniin sen muihin sovelluksiin lisää ja harvat valmistuksen taitajat ikääntyvät. Ammattimaisia tuottajia on maassamme vain muutamia, joten myös yhdistysten ja yksityisten henkilöiden tuotannolla on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys. Kotimainen mäntyterva on arvokas, hiiltä sitova lähituote, jonka toivotaan yhä enemmän korvaavan maahan tuotua sekatervaa.



Viimeisin varsinainen tervanpoltto-ohje on 110 vuoden takaa. Eläköön terva ry on nyt julkaissut modernin, kuvitetun tervanpoltto-ohjeen, joka dokumentoi perinteisen tervanpolttoprosessin sekä toimii perusohjeena aloitteleville tervanpolttajille. 28-sivuisen ohjeen rahoittajia olivat Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahasto, Otto Malmin lahjoitusrahasto ja Metsämiesten säätiö.



Eläköön terva ry perustettiin v. 2014 ja sen päätavoite oli mäntytervan kemikaalirekisteröinnin järjestäminen. Tämän onnistuttua on yhdistys keskittynyt edistämään suomalaisen tervan tuotantoa ja tervakulttuuria.