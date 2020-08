Uusi tietokirja: Koulun pitää olla tasa-arvoisempi

Koulut alkavat, mitä voimme oppia viime keväästä? Entä mitä voimme oppia viime vuosista? Kuinka paljon opettajien pitää venyä työssään kutsumuksen nimissä? Kuka hyötyy positiivisesta diskriminaatiosta?

Peruskoulu on Suomen suurin tasa-arvoteko, mutta tasa-arvo ei tule itsestään, vaan sitä pitää vaalia. Viime vuosina kehitys ei ole ollut ainoastaan positiivista: koulut eriarvoistuvat, opettajat uupuvat ja oppilaiden entistä moninaisemmat taustat tulisi ottaa opetuksessa entistä paremmin huomioon.

Minja Koskelan ja Elina Tuomen Toisin tehty – keskusteluja koulusta on keskustelunavaus, jossa pohditaan, miten peruskoulun tasa-arvoa voitaisiin vahvistaa.

Kuka saa opettaa?

Mitä koulu voi oppia erilaisilta oppilailta?

Miten alueellinen eriarvoistuminen näkyy koulujen arjessa?

Mistä syntyy kunnollisen oppilaan muotti?

Kenelle koulukirjat on kirjoitettu ja kuka saa viettää koulussa omia juhliaan?

Entä millaiset arvot ohjaavat opetussuunnitelmia?

Ajankohtaiseen tutkimukseen nojaten ja omaan opettajakokemukseensa perustuen kirjoittajat hahmottelevat tulevaisuuden koulua, jossa tasa-arvo toteutuu entistä paremmin. Konkreettiset parannusehdotukset pohjaavat ajatukselle, joka lienee jokaiselle opettajalle tärkeä: koulu kuuluu kaikille.

Elina Tuomi on helsinkiläinen opettaja, kuvittaja ja tietokirjailija. Blogissaan Tuomi on ottanut terävästi kantaa koulumaailman tasa-arvokysymyksiin. Tuomi on julkaissut Suomirap-värityskirjan ja Itsenäisiä naisia -tietokirjan (S&S).

Minja Koskela on helsinkiläistynyt kirjailija ja entinen opettaja, joka kirjoittaa väitöskirjaa musiikkikasvatuksesta. Koskelalta on aiemmin julkaistu feminismiä käsittelevä tietokirja Ennen kaikkea feministi (Karisto 2019).