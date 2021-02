Uusi toimisto, uusi osoite - EKE-Rakennus Oy muuttaa uusiin toimitiloihin

EKE-Rakennus Oy muuttaa rakentamiinsa toimitiloihin 15.2.2021 alkaen. Loft-konseptia noudattavaan moderniin toimistokeskukseen muuttaa EKE-Rakennuksen lisäksi helmi-/maaliskuun aikana useita yrityksiä. Uusi osoitteemme on Piispanportti 11, Espoon Matinkylässä.

Löydät meidät Länsiväylän kupeesta

Piispanportin toimistomme sijaitsee aivan Länsiväylän varrella lähellä Matinkylän metroasemaa. Vielä 1,5 vuotta sitten samaisessa korttelissa sijaitsi EKE-Yhtiöiden vanha toimistorakennus, jonka tilalle uusi toimistokeskus on nyt valmistunut. Toimistokeskuksessa on 4 200 neliömetriä vuokrattavia toimitiloja ja moderni toimistokokonaisuus tarjoaa työtilat jopa 350 hengelle. Samaan kortteliin rakentuu parhaillaan myös asuinrakennuksia EKEn toimesta.

Betonia, tiiltä, lasia ja terästä

Toimistorakennus on 6-kerroksinen tiilijulkisivuinen Loft-konseptia noudattava kokonaisuus. Päätyseinä on koko matkalta lasia ja sisätiloissa yhdistyvät betonin, lasin, tammen ja teräksen sisustuksellinen vuorovaikutus. Tilojen joustavan perusratkaisun ansiosta kaikki toimistokerrosten tilat on voitu toteuttaa käyttäjien tarpeiden mukaan joko avotilana tai toimistohuoneratkaisuna. Lämmitys sekä jäähdytys on toteutettu teknisesti säteilijöillä.

Toimivuuden ja ulkonäön lisäksi on toimistorakennuksessa kiinnitetty huomiota käyttäjien viihtyisyyteen, hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen. Tavoitteena onkin saada toimistorakennukselle osoituksena näistä tekijöistä niin WELL- kuin LEED-sertifioinnit.

”Suutarin lapsilla on kengät”

Koko henkilöstömme odottaa innolla uusiin valoisiin ja avariin tiloihin muuttoa – ovathan niitä olleet rakentamassa omat kollegamme! Samalla avautuu työntekijöille sananmukaisesti näköalapaikka ylimmästä kerroksesta, tilojen vuokralaisille käytössä oleva kuntosali, sekä aulan kahvila ja sosiaalitilat. Koska ylin kerros on varattu EKE-Rakennuksen työntekijöille niin haastammekin koko henkilökuntamme käyttämään portaita!

Hankkeen työpäällikkö ja vastaavat mestari ovat myös tyytyväisiä lopputulokseen, sillä kokonaisuudessa hanke valmistui suunniteltua nopeammin ja hyvässä yhteishengessä.

Iso kiitos tästä yhteistyökumppaneillemme: Parviainen Arkkitehdit Oy, Louhintahiekka Oy, Betset Oy, Quattroservices Oy, VA Optimate Oy, Alutec Oy, Bermanto Oy, Erikoiskaluste Pellinen Oy, Fenestra Oü, Wallenium Oü, Wienerberger Oy.





Hankekehitysjohtaja, Heidi Kerosuo puh. 050 570 5998, heidi.kerosuo@eke.fi

EKE-Rakennuksen uudet yhteystiedot

Piispanportti 11, 02240 Espoo

p. (09) 613 030

ekerakennus.fi