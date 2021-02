Uusi tutkijasukupolvi tutkii muuttuvaa maailmaa ja sopeutumista muutoksiin

Jaa

EU:n rahoittama Marie Skłodowska-Curie projekti "Uutuuden legitimointi ja muutoksen johtaminen EU:ssa" antaa viidelletoista tohtorikoulutettavalle mahdollisuuden myötävaikuttaa Euroopan taloudelliseen, sosiaaliseen, poliittiseen ja teknologiseen kasvuun. Hankkeen koko on 4,3 miljoonaa euroa ja sen virallinen nimi on Legitimation of Newness and Its Impact on EU Agenda for Change (LNETN).

Projektissa perustetaan kansainvälinen monitieteinen koulutusverkosto yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden alaloille. Siitä hyötyvät myös tekniikan ja terveyden sekä humanistiset alat. Projektin aikana tutkitaan, kuinka eri teollisuudenalat, yritykset, kulttuurit pystyvät rakentamaan kestävää muutosta ja sopeutumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön. - Hankkeeseen valitut tohtoriopiskelijat koulutetaan ymmärtämään ja tulkitsemaan monimutkaisia esiin nousevia ilmiöitä eri aloilla. Oulun yliopistossa tällaisia ovat esimerkiksi seuraavan sukupolven matkaviestinnän, energiaverkkojen, digitaalisen terveydenhuollon liiketoimintaan liittyvien haasteiden ratkaiseminen. Kun projekti on saatu päätökseen, hankkeessa koulutetut ovat alansa johtavia asiantuntijoita ja heillä on ainutlaatuinen monitieteellinen lähestymistapa tutkimukseen. Uskon, että hanke antaa tohtoriopiskelijoillemme valmiudet työllistyä sekä tiedemaailmassa että sen ulkopuolella ja vaikuttaa päätöksentekoon ja myötävaikuttaa taloudelliseen kehitykseen laajemminkin. Koulutussisällöissä yhdistyvät kestävyys, johtajuus, eettisyys ja innovatiivisuus muutostilanteisiin sekä päätöksentekoon liittyen, kertoo digitaalisen liiketoiminnan professori Petri Ahokangas Oulun yliopistosta. Nykypäivän yhteiskunnissa ja yrityksissä muutos on nopeaa, ja tarvitsemme uusia näkökulmia, teorioita, lähestymistapoja ja menetelmiä, jotta voidaan puuttua siihen, miten näitä muutoksia voidaan parhaiten tulkita ja sitä myöten myös vastata niiden tuomiin haasteisiin. - Viimeaikaiset suuntaukset Euroopassa, Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti ovat osoittaneet, että uutuudessa on paljon innovatiivista voimaa, mutta epävarmuuden ja tietämättömyyden johdosta tällä innovatiivisella voimalla voi olla jopa suureksi osaksi kielteinen sosiaalinen vaikutus. Brexit, protektionismi, antiglobalismi, joukkomuutto, ääriliikkeet, terrorismi, nationalismi ja väärennetyt uutiset ovat esimerkkejä tällaisesta. Keskeinen teesimme on, että uutuutta on rakennettava eri osapuolet huomioivalla tavalla, sanoo Romeo V. Turcan, tanskalaisen Aalborgin yliopiston kauppakorkeakoulun professori ja LNETN-projekti projektikoordinaattori. Projektin osapuolia ovat Aalborgin yliopiston kauppakorkeakoulu ja Aalborgin yliopisto, Tanska Adam Smithin kauppakorkeakoulu, Glasgow'n yliopisto, Skotlanti Martti Ahtisaari -instituutti, Oulun yliopisto, Suomi Kauppakorkeakoulu, Halmstadin yliopisto, Ruotsi. Yrityskumppanit ovat Bittumm Wireless, Suomi FinTech Skotlanti, Skotlanti Getinge Infection Control, Ruotsi Uusi tehdas, Suomi Nokia, Suomi; NOVI, Tanska Skotlannin EDGE, Skotlanti Softiron LTD, USA Shaftesbury Partnership Ltd, Iso-Britannia Rhode Islandin yliopisto, USA.

Yhteyshenkilöt

Linkit